ента новостей

22:57
СКА разгромило в гостях «Торпедо» с разницей в четыре шайбы
16:36
На съезде с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо КАД ограничат пропускную способность
16:02
На КАД произошло массовое ДТП с пострадавшими
15:00
В Петербурге задержан автовор, который угнал автомобиль каршеринга
14:57
В Петербурге задержали подозреваемых укравших смартфоны из пункте выдачи Wildberries
13:32
Турция отменила визит министра обороны Швеции
13:27
Бразильский футболист Дани Алвес заключен в тюрьму по обвинению в сексуальных домогательствах
13:19
В Ленобласти пенсионер перевел мошенникам около миллиона рублей
13:00
Ветеринарный врач из Ленобласти перевел аферистам почти 8 миллионов рублей
12:55
В Петербурге после столкноения даух иномарок пострадал 12-летний пешеход
12:50
В Красносельском районе полицейские пресекли деятельность наркоторговцев
12:49
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
12:48
В приоритете — боевые действия: военный эксперт Перенджиев раскритиковал инициативу о бритье бород в зоне СВО
10:16
Где катаются на горных лыжах?
09:46
Мало выходных или много?
09:43
Лишился машины из-за алиментов
19:03
Дом купца Хана Борхова на Васильевском острове признан региональным памятником
19:01
В Выборге стартует зимний Мотопробег фестиваля «Baltic Rally
19:00
В Смольном вручили губернаторские знаки «За милосердие»
18:57
Комиссия обсудит проект реконструкции Сестрорецкого курорта
18:48
Визит представителей ПНИПУ и ПАО «Лукойл» в Корабелку
18:45
С наступлением тепла неубранный снег в Петербурге превратился в «реки» и «озера»
15:26
Во Мге мужчина попал под товарный поезд
15:20
Для жителей блокадного Ленинграда провели экскурсию по Мариинскому дворцу
14:21
Госдума не рассматривает вопрос запрета YouTube в России
13:44
В конце января в Ленобласти пройдут соревнования по горнолыжному спорту
12:34
В Петербурге грабитель напал на 12-летнюю девочку
12:16
Пенсионерка из Сертолово перевела мошенникам 250 тысяч рублей
12:07
В Ленобласти задержали мужчину, катавшегося на чужом автомобиле
11:36
В Ленобласти мигранта насильно вывезли в район Разметелево, где избили и забрали 632 000 рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА разгромило в гостях «Торпедо» с разницей в четыре шайбы

СКА разгромило в гостях «Торпедо» с разницей в четыре шайбы

0
33
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
За первый период невские армейцы забросили в ворота «Торпедо» четыре шайбы.

Вслед за победой над «Северсталью» по буллитам армейцы Санкт-Петербурга встречались в очередной календарном матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо». Игра проходила в Нижнем Новгороде и завершилась крупной победой СКА – 6:2.

Дмитрий Яшкин открыл счёт уже на 7-й минуте нижегородского матча. По ходу первого периода отличились Андрей Алтыбармакян, Михаил Воробьёв и реализовавший буллит Никита Гусев. Второй отрезок матча прошёл без заброшенных шайб. А в третьем периоде торпедовцы смогли превратить 0:4 в 2:4 усилиями Фирстова и Федотова. Но Эмиль Галимов на 53-й минуте восстановил разницу в три шайбы, после чего итоговый результат установил бросок в пустые ворота «Торпедо» в исполнении Никиты Камалова.

Уже вышедший в плей-офф СКА уверенно лидирует в Западной конференции КХЛ – 88 очков после 55 игр. Если бы плей-офф начался прямо сейчас, то соперниками коллектива Романа Ротенберга в первом раунде стали бы минские динамовцы. Именно команда из столицы Белоруссии сейчас занимает восьмую строчку на Западе КХЛ.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-09-2022, 23:29
Эмиль Галимов набрал 3 очка в победном для СКА поединке с «Адмиралом»
9-09-2018, 22:39
Для нынешнего «Торпедо» и 0:3 по ходу матча – не проблема
27-02-2015, 23:32
СКА уверенно обыграл «Торпедо» в первом матче плей-офф КХЛ
5-11-2017, 16:03
СКА по буллитам обыграл «Торпедо», победу принёс бросок Гусева
8-01-2022, 22:48
СКА крупно выиграл и второй матч под руководством Романа Ротенберга
11-03-2022, 01:07
Три клуба КХЛ не смогли выиграть ни одного матча в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, среди них и соперник СКА

Происшествия на дорогах

0
111
Вчера, 16:02
На КАД произошло массовое ДТП с пострадавшими
0
86
Вчера, 12:55
В Петербурге после столкноения даух иномарок пострадал 12-летний пешеход
0
85
Вчера, 12:49
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
177
19-01-2023, 10:01
У Гостилиц произошло массовое ДТП. Двое погибли, трое госпитализированы
Наверх