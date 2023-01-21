СКА разгромило в гостях «Торпедо» с разницей в четыре шайбы

Вслед за победой над «Северсталью» по буллитам армейцы Санкт-Петербурга встречались в очередной календарном матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо». Игра проходила в Нижнем Новгороде и завершилась крупной победой СКА – 6:2.

Дмитрий Яшкин открыл счёт уже на 7-й минуте нижегородского матча. По ходу первого периода отличились Андрей Алтыбармакян, Михаил Воробьёв и реализовавший буллит Никита Гусев. Второй отрезок матча прошёл без заброшенных шайб. А в третьем периоде торпедовцы смогли превратить 0:4 в 2:4 усилиями Фирстова и Федотова. Но Эмиль Галимов на 53-й минуте восстановил разницу в три шайбы, после чего итоговый результат установил бросок в пустые ворота «Торпедо» в исполнении Никиты Камалова.

Уже вышедший в плей-офф СКА уверенно лидирует в Западной конференции КХЛ – 88 очков после 55 игр. Если бы плей-офф начался прямо сейчас, то соперниками коллектива Романа Ротенберга в первом раунде стали бы минские динамовцы. Именно команда из столицы Белоруссии сейчас занимает восьмую строчку на Западе КХЛ.