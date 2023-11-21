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Питерец.ру » Спорт » СКА обыграл ЦСКА в напряжённом матче, автором победной шайбы стал Чивилёв

СКА обыграл ЦСКА в напряжённом матче, автором победной шайбы стал Чивилёв

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Голкипер СКА Серебряков явно превзошёл своего визави из ЦСКА Федотова.

Принципиальный матч между СКА и ЦСКА порадовал поклонников петербургского клуба. Коллектив Романа Ротенберга в целом контролировал ход игры и заслуженно победил столичный клуб. «Питерец.ру» обратил особое внимание на дуэль двух статусных вратарей – Никиты Серебрякова (СКА) и Ивана Федотова (ЦСКА). Страж ворот невских армейцев сыграл надёжно, а вот несостоявшийся филадельфиец Федотов сыграл с ошибками. Особенно заметно было, как неуверенно Федотов играл ловушкой в эпизодах с обеими пропущенными ЦСКА шайбами.

Счёт на 15-й минуте мощным броском открыл Василий Глотов – здесь ловушка Федотова явно запоздала. А на 25-й минуте Андрей Чивилёв заставил Федотова ошибиться снова, забив голкиперу ЦСКА в ближний угол (ещё и швед Классон ошибся). Счёт 2:0 в пользу ЦСКА держался до 59-й минуты, когда уставшая оборона СКА не сдержала Максима Мамина. Пропустив, СКА не собирался упускать победу и додержал итоговые 2:1 до сирены.

Несколько омрачила эту важную победу СКА грубая игра Валентина Зыкова. В первом периоде 90-й номер невских армейцев по правилам впечатал в борт Дыбленко, а при счёте 2:0 схлопотал матч-штраф за фол против Полтапова. Но 5 минут меньшинства большой проблемой для защитных порядков СКА не стали.

 

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