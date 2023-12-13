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Питерец.ру » Спорт » Святослав Гребенщиков исполнил победный буллит в матче «СКА-Невы» с пензенским «Дизелем» в ВХЛ

Святослав Гребенщиков исполнил победный буллит в матче «СКА-Невы» с пензенским «Дизелем» в ВХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Не задалось в СКА – так в первом же матче в чемпионате ВХЛ Гребенщиков сделал дубль.

«Питерец.ру» отмечает полезность новичка Святослава Гребенщикова для «СКА-Невы»: победный буллит после дубля в прошлой игре с «Нефтяником» из Альметьевска. Конкуренция в СКА огромна – поэтому Гребенщиков вслед за голкипером Артемием Плешковым решил заблистать в ВХЛ.

Скучный на голевые моменты первый период заброшенными шайбами зрителей «Хоккейного города» не порадовал, а посмотреть воочию на противостояние «невчан» с пензенским «Дизелем» собралось в понедельник более трёхсот любителей хоккея. Не помогли и три удаления: сначала скамейку штрафников по 2 минуты полировали Евгений Корешков и Егор Соболевский из «СКА-Невы», после чего настала очередь отдохнуть и для игрока гостей Александра Дербенёва.

Не удалось отличиться в большинстве – так хозяева льда забили Минегалиеву в равных составах: в начале второго периода Григорий Кузьмин и Давид Мамаладзе ассистировали открывшему счёт Егору Гурзанову. Удержать даже счёт 1:0 реально, если ворота защищает Плешков, однако один раз и Артемий оказался бессилен перед атакой «Дизеля»: на 37-й минуте гости сравняли счёт усилиями 18-летнего Ивана Кузьмина. Третья двадцатиминутка и овертайм прошли без взятий ворот, и команды приступили к исполнению буллитов.


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