В «Лужниках» продолжается турнир «Шахматные звёзды 3.0», в котором участвуют Карякин, Горячкина, Грищук и Раджабов

Несмотря на то, что турнир «Шахматные звёзды 3.0» проводится в Москве, это – весьма значимое спортивное событие. Достаточно посмотреть на состав участников: Сергей Карякин входит в первую десятку рейтинга ФИДЕ (2750 пунктов), Владислав Артемьев – действующий чемпион России (Суперфинал проходил этой осенью в Царском Селе), Александра Горячкина выиграла Кубок мира в Баку.

«Питерец.ру» посмотрел таблицу после второго игрового дня: уверенно лидирует Артемьев, набравший 7 очков. Если бы Артемьев и на острове Мэн в «Большой Швейцарке ФИДЕ» играл в классические шахматы с тем же КПД, что и на московском турнире, то боролся бы с Андреем Есипенко за место в претендентском турнире.

А вот Горячкина и Екатерина Лагно в женский претендентский турнир уже попали, но в компании мужчин смогли набрать только по 3 очка каждая. Лишь Эрнесто Инаркиев набрал меньше – 1,5 очка из 9 возможных, потерпев 6 поражений подряд. А вслед за лидером расположился многоопытный турнирный борец Александр Грищук (5,5 очков), выигрывавший петербургский «Мемориал Чигорина» ещё в прошлом веке. По 5 очков набрали сразу пять участников турнира в «Лужниках» – Евгений Томашевский, Франсиско Вальехо Понс, Теймур Раджабов, Раунак Садхвани и Карякин.



