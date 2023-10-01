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Питерец.ру » Политика » Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов принял участие в открытии шахматного Суперфинала в Царском Селе

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Павлов принял участие в открытии шахматного Суперфинала в Царском Селе

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Выступил на церемонии и глава Пушкинского района Александр Чапуров.

1 октября в Царском Селе начались мужской и женский Суперфиналы чемпионата России по шахматам. Первому туру предшествовало торжественное открытие в районном доме культуры города Пушкин.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил участникам Суперфиналов своё приветствие, которое со сцены зачитал глава администрации Пушкинского района Александр Чапуров. Руководитель фракции «Новые люди» в городском Заксобрании Дмитрий Павлов пожелал шахматистам красивой игры и обещал внимательно следить за ходом борьбы, в том числе – непосредственно из игрового зала. Депутат ЗаКСа Павлов связан с Пушкинским районом: здесь он избирался мундепом, а в 2021 году выиграл выборы в городской парламент Северной столицы от избирательного округа № 24. Во фракцию «Новых людей» в петербургском ЗаКСе входят три депутата – Павлов, Ольга Герасина и Дмитрий Панов.

Первый тур мужского и женского Суперфиналов начались в воскресенье. Петербуржец Максим Матлаков чёрными играет с участницей женского Кубка мира – 2023 Екатериной Лагно, которая из-за подготовки к турниру претенденток допущена в открытый (мужской) Суперфинал. Рейтинг-фаворитом открытого Суперфинала является казанский гроссмейстер Владислав Артемьев (2697).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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