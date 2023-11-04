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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков одержал победу в 9-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ» и набрал 5 очков, лидирует в турнире Андрей Есипенко – 6,5 очков

Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков одержал победу в 9-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ» и набрал 5 очков, лидирует в турнире Андрей Есипенко – 6,5 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fide.com
На острове Мэн играют несколько участников недавних Суперфиналов в Царском Селе.

Так уж устроена швейцарская система в шахматах – проигрываешь и получаешь противника послабее или попавшего в полосу неудач фаворита. «Питерец.ру» отмечает, что игравший с соперниками слабее себя по рейтингу петербуржец Максим Матлаков (на фото) уже догнал по очкам чемпиона России Владислава Артемьева. А ведь Артемьев совсем недавно шёл в группе лидеров, но поражение и две ничьи подряд уравняли его с Матлаковым – те же 5 очков.

Лучше всех из российских участников, играющих на Мэне под нейтральным флагом, обстоят дела у не слишком удачно прошедшего царскосельский Суперфинал Андрея Есипенко – 6,5 очков и первое место по коэффициенту, впереди набравших столько же очков Накамуры, Каруаны (оба – США), Видита (Индия), Магсудлу (Иран) и Дяка (Румыния).

18-летний Володар Мурзин после поражения от Алексея Широва обыграл ещё более юного, чем сам Мурзин, международного мастера из Англии и набрал 4,5 очка, расположившись на 55-м месте.

В женской «Большой Швейцарке» лидирует сестра индийского гроссмейстера Прагнанандхи – Рамешбабу Вайшали, набравшая 7 очков. У россиянки Леи Гарифуллиной – 6 очков. А вот стабильная Александра Горячкина неожиданно проиграла вторую партию подряд: Горячкина и Гунина – по 5 очков.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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