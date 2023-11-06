ента новостей

01:25
Индийский шахматист Видит стал победителем «Большой Швейцарки ФИДЕ – 2023» на острове Мэн, в женском турнире первенствовала его соотечественница Рамешбабу Вайшали
20:14
«Ленинградка» по привычке обыграла «Енисей» и пробилась в полуфинал волейбольного Кубка России
15:31
В Петербурге задержали 35-летнюю женщину, обокравшую пенсионерку
14:14
В Петероградском районе мужчина взял кредит и перевел мошенникам около 8 млн рублей
01:26
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко после победы в 10-м туре над иранцем Магсудлу имеет отличные шансы выиграть «Большую Швейцарку ФИДЕ»: всё решит партия с Гири
00:32
Будничная победа «Зенита» в Калининграде над «Балтикой» - 2:0, голы забили Сергеев и Кассьерра
23:56
В матче с «Витязем» петербургский СКА отыгрался с 0:2 и выиграл по буллитам благодаря точному штрафному броску Гальченюка
15:46
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков одержал победу в 9-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ» и набрал 5 очков, лидирует в турнире Андрей Есипенко – 6,5 очков
11:10
В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек
11:06
В Невском районе иномарка сбила на переходе ученицу 4 класса
10:27
Конференция «Литература одного дома»
10:25
Выставка «Ускользающая красота»
10:22
День народного единства
00:47
Петербургское хоккейное «Динамо» отыгралось с 0:3 в матче с альметьевским «Нефтяником», но проиграло по буллитам, а «СКА-Нева» в овертайме одолела ЦСК ВВС
23:46
На КАД «Форд Транзит» влетел в стоящий «КАМАЗ». Водитель иномарки погиб
20:58
В Выборгском районе молодой человек на каршеринговом автомобиле сбил женщину на переходе
18:34
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сделал хет-трик и неожиданно стал главным героем победы «Ястребов» над СКА со счётом 5:3
14:44
В Смольном торжественно вручили государственные награды РФ и поощрения Президента
14:09
На острове Мэн продолжается «Большая Швейцарка ФИДЕ»: в 8-м туре проиграли Горячкина и Шувалова, а Широв победил Мурзина
13:58
III Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О» в ТЮЗе
13:55
В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в разбойном нападении на прохожего
13:50
В центре Петербурга задержали троих мигрантов-нелегалов, подозреваемых в грабеже
22:32
Бывший сенатор Сергей Рыбаков стал новым директором Музея политической истории в Санкт-Петербурге
16:50
На трассе «Скандинавия» перекроют движение в связи с переустройством линий электропередач
16:49
Скончался худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов
16:45
Петербург примет отборочный этап «Кубка Федерации» по воздушной гимнастике
16:42
На КАД полностью перекроют съезд в Рыбацкое
16:22
Волейбольная «Ленинградка» снова победила «Енисей», теперь уже в перенесённом матче Суперлиги
15:43
ЦСК ВВС из Самары победил петербургское хоккейное «Динамо» по буллитам, ворота динамовцев защищал Сергей Белов
15:05
В Бокситогорске автоледи на иномарке сбила 71-летнего пешехода. Мужчина скончался в больнице
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Индийский шахматист Видит стал победителем «Большой Швейцарки ФИДЕ – 2023» на острове Мэн, в женском турнире первенствовала его соотечественница Рамешбабу Вайшали

Индийский шахматист Видит стал победителем «Большой Швейцарки ФИДЕ – 2023» на острове Мэн, в женском турнире первенствовала его соотечественница Рамешбабу Вайшали

0
16
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fide.com
В турниры претендентов также пробились: у мужчин – Хикару Накамура, у женщин – Тань Чжунъи.

Весьма интересной получилась развязка «открытого» турнира «Большой Швейцарки»: всех обогнал индийский гроссмейстер Сантош Видит, набравший 8,5 очков. В 11-м туре победитель Яна Непомнящего на Кубке мира в Баку обыграл белыми представляющего теперь Сербию Александра Предке. Второе место и путёвку в турнир претендентов в Канаде завоевал обладатель второго вслед за Фабиано Каруаной рейтинга турнира – Хикару Накамура (8 очков). Россиянин Андрей Есипенко в заключительном туре чёрными уступил Анишу Гири из Нидерландов, но смог занять третье место. Есипенко, Арджун Эригайси (Индия), Винсент Каймер (Германия), Пархам Магсудлу (Иран) и Гири набрали по 7,5 очков, но коэффициент в борьбе за «бронзу» сыграл за российского участника.

«Питерец.ру» отмечает, что представлявший на острове Мэн город на Неве Максим Матлаков за 11 туров сумел набрать 6 очков и занял 49-е место. Владислав Артемьев и Евгений Наер тоже набрали по 6 очков, Володар Мурзин – 5,5.

Женский турнир триумфально выиграла Рамешбабу Вайшали из Индии – 8,5 очков (в том числе победы над Леей Гарифуллиной, Бибисарой Асаубаевой и Тань Чжунъи). Однако и китайская экс-чемпионка мира Тань Чжунъи (7,5 очков) смогла отобраться в предентентский турнир.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 01:26
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко после победы в 10-м туре над иранцем Магсудлу имеет отличные шансы выиграть «Большую Швейцарку ФИДЕ»: всё решит партия с Гири
3-11-2023, 14:09
На острове Мэн продолжается «Большая Швейцарка ФИДЕ»: в 8-м туре проиграли Горячкина и Шувалова, а Широв победил Мурзина
31-10-2023, 17:35
Петербургский шахматист Матлаков потерпел поражение в 6-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ» и занимает 87-е место, Горячкина будет играть с лидером женского турнира
27-10-2023, 22:17
Петербургский шахматист Максим Матлаков одержал победу в 3-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ», Горячкина и Шувалова тоже выиграли свои партии
26-10-2023, 23:19
Во 2-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ» петербургский шахматист Максим Матлаков довольствовался ничьей, а Полина Шувалова выиграла у американки Ли
10-08-2023, 22:35
Непомнящий, Свидлер и Есипенко вничью завершили классическую часть своих матчей на шахматном Кубке мира в Баку, а Каруана, Сарана, Беркеш, Эригайси, Видит и Гранделиус – уже в 1/8 финала

Происшествия на дорогах

0
203
4-11-2023, 11:10
В Калининском районе «Лада Ларгус» сбила на переходе двух девушек
0
170
4-11-2023, 11:06
В Невском районе иномарка сбила на переходе ученицу 4 класса
0
225
3-11-2023, 23:46
На КАД «Форд Транзит» влетел в стоящий «КАМАЗ». Водитель иномарки погиб
0
199
3-11-2023, 20:58
В Выборгском районе молодой человек на каршеринговом автомобиле сбил женщину на переходе
Наверх