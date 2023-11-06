Индийский шахматист Видит стал победителем «Большой Швейцарки ФИДЕ – 2023» на острове Мэн, в женском турнире первенствовала его соотечественница Рамешбабу Вайшали

Весьма интересной получилась развязка «открытого» турнира «Большой Швейцарки»: всех обогнал индийский гроссмейстер Сантош Видит, набравший 8,5 очков. В 11-м туре победитель Яна Непомнящего на Кубке мира в Баку обыграл белыми представляющего теперь Сербию Александра Предке. Второе место и путёвку в турнир претендентов в Канаде завоевал обладатель второго вслед за Фабиано Каруаной рейтинга турнира – Хикару Накамура (8 очков). Россиянин Андрей Есипенко в заключительном туре чёрными уступил Анишу Гири из Нидерландов, но смог занять третье место. Есипенко, Арджун Эригайси (Индия), Винсент Каймер (Германия), Пархам Магсудлу (Иран) и Гири набрали по 7,5 очков, но коэффициент в борьбе за «бронзу» сыграл за российского участника.

«Питерец.ру» отмечает, что представлявший на острове Мэн город на Неве Максим Матлаков за 11 туров сумел набрать 6 очков и занял 49-е место. Владислав Артемьев и Евгений Наер тоже набрали по 6 очков, Володар Мурзин – 5,5.

Женский турнир триумфально выиграла Рамешбабу Вайшали из Индии – 8,5 очков (в том числе победы над Леей Гарифуллиной, Бибисарой Асаубаевой и Тань Чжунъи). Однако и китайская экс-чемпионка мира Тань Чжунъи (7,5 очков) смогла отобраться в предентентский турнир.