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Питерец.ру » Спорт » Петербургский шахматист Матлаков потерпел поражение в 5-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ» и занимает 87-е место, Горячкина будет играть с лидером женского турнира

Петербургский шахматист Матлаков потерпел поражение в 5-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ» и занимает 87-е место, Горячкина будет играть с лидером женского турнира

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14
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Андрей Есипенко входит в восьмёрку лидеров на острове Мэн – у всех по 4,5 очка из шести.

Серебряный призёр Суперфинала чемпионата России в Царском Селе Максим Матлаков пока не блещет на острове Мэн, где проходит очень представительная «Большая Швейцарка ФИДЕ – 2023». «Питерец.ру» сообщал о единственной пока победе Матлакова в 3-м туре, после чего россиянин сделал две ничьи с шахматистами из Азербайджана и проиграл Самвелу Тер-Саакяну из Армении. Матлаков входит в большую группу участников «Большой Швейцарки», набравших по 2,5 очка и занимающих места с 73-го по 92-е вместе с победителем юниорского чемпионата мира в Мехико Маурицци из Франции.

Лучше всех из россиян в мужском турнире дела обстоят у Андрея Есипенко – 4,5 очка и третье место по коэффициенту, вслед за Предке (Сербия) и Синдаровым (Узбекистан). Те же 4,5 очка за 6 туров смогли набрать американцы Каруана и Накамура, индийские шахматисты Эригайси и Видит и Войташек из Польши.

В женском турнире победительница Кубка мира Александра Горячкина преследует лидера, набрав 4,5 очка. На пол-очка меньше, чем Горячкина, смогла набрать Лея Гарифуллина, не проигравшая Тань Чжунъи. У Полины Шуваловой3,5 очка и 21-е место. Пока проваливает турнир обладательница второго рейтинга Александра Костенюк из Швейцарии – 4 ничьи и 2 поражения.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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