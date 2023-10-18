Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков тоже что-то выиграл в Сочи?

«Питерец.ру» старается следить за серьёзными событиями в мире шахмат, отдавая безусловное предпочтение классическим партиям, а не рапиду, блице и «пуле». Однако пройти мимо чемпионства петербурженки Анастасии Бондарук в быстрых шахматах было просто нельзя, да и на турнире на призы Горизбиркома играли в блиц.

На сей раз в новости РФШ попал серебряный призёр недавнего Суперфинала в Царском Селе Максим Матлаков. Петербургский гроссмейстер нагрянул в Сочи в солидной компании – вместе с Александром Грищуком и теперь уже экс-чемпионом России Даниилом Дубовым. Играли они все за столичную команду, представлявшую определённого спонсора.

Если посмотреть на итоговый результат, то командное чемпионство России по блицу было завоёвано Матлаковым и его одноклубниками довольно легко – целых 4 очка отрыва от второго призёра («Шахматная сборная Москвы»). Однако именно петербуржец Матлаков проиграл больше всех партий в составе своей команды – 3. Если всмотреться в фоторепортаж, то бросится в глаза определённая суета в игровом зале: шахматисты и шахматистки только что отыграли личные первенства по блицу и рапиду.

Женская петербургская команда «СШОР по шахматам и шашкам-1» с Боднарук в составе заняла второе место.