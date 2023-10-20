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Питерец.ру » Спорт » Петербургский шахматист Максим Матлаков стал ещё чемпионом России по командному рапиду, вместе с ним играли Грищук и Дубов

Петербургский шахматист Максим Матлаков стал ещё чемпионом России по командному рапиду, вместе с ним играли Грищук и Дубов

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Однако выигравшая и блиц, и рапид команда с Матлаковым в составе объявила, что отказывается от призовых.

В Сочи завершилось командное первенство страны по быстрым шахматам, победу в котором одержал явный фаворит, ранее выигравший и командный блиц – команда «Централ Парк Тауэр». Соревнования состоялись в «Жемчужине» 19 октября и продолжались 9 туров «швейцарки» с контролем времени 15 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход.

В составе команды-победительницы играли не только петербуржец Максим Матлаков, но и ещё три высокорейтинговых гроссмейстера. В итоге Матлаков вновь выступил хуже своих одноклубников, проиграв две партии, одну из которых – своему земляку Артёму Зубрицкому. Вторыми к финишу сборная Новосибирской области, третьей – «Шахматная сборная Москвы».

«Питерец.ру» обратил внимание, что после награждения победители командного чемпионата России по быстрым шахматам объявили: все свои призовые они просят перечислить организаторам турнира памяти Максима Шушарина, который состоится в Челябинске в середине ноября.

Четвёртой пришла к финишу чисто петербургская команда «СШ по шахматам и шашкам-1», в составе которой в Сочи выступали Зубрицкий, Даниил Линчевский и Кирилл Шубин. А за вторую команду с тем же названием играли Савва Ветохин и Мирослав Власенко. Было ещё две команды из города на Неве.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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