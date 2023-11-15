Молодёжное хоккейное «Динамо» из Санкт-Петербурга в овертайме одолело «Крылья Советов» - 3:2

Чувствительное, точнее – разгромное поражение МХК «Динамо» (Санкт-Петербург» в Красногорске (3:7) требовало восстановления пошатнувшейся репутации. «Питерец.ру» поздравляет «молодёжку» петербургского «Динамо» с трудной победой в дополнительное время над столичными «Крыльями Советов».

В первом периоде заброшенных шайб зрители не увидели, а вот в следующей двадцатиминутке молодые динамовцы отличились дважды. Открыл счёт Леонид Бойков на 26-й минуте с передач Локкоева и Гусева. Поучаствовал Бойков и во второй шайбе своей команды, но не в качестве ассистента: он удачно закрыл обзор вратарю «Крыльев» Смирнову, когда Гимбатов реализовал большинство (ассистировали автору второй шайбы МХК «Динамо» в этой встрече Родионов и Голиков).

Хозяева льда сделали выводы из провала во втором периоде и смогли добиться овертайма, дважды забив Чернышову в третьем отрезке игры. Егор Родионов дважды «награждался» арбитрами малым штрафом – и оба раза «Крылья Советов» добивались успеха в большинстве: сократил отставание москвичей Гусниев, а сравнял счёт Карев.

Реабилитировался Родионов уже в овертайме, когда вместе с Артемьевым помог Казаковцеву забросить победную шайбу. Следующий соперник динамовцев – МКХ «Атлант».