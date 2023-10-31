ента новостей

20:39
Молодёжное хоккейное «Динамо» разгромило «Тайфун» со счётом 8:0, по 3 очка набрали Голиков, Локкоев и Казаковцев
17:35
Петербургский шахматист Матлаков потерпел поражение в 5-м туре «Большой Швейцарки ФИДЕ» и занимает 87-е место, Горячкина будет играть с лидером женского турнира
16:32
Клуб «СКА-1946» после разгромной победы над «Тайфуном» со счётом 9:3 проиграл сегодня «Амурским Тиграм» на «Платинум-Арене» в Хабаровске – 2:3
16:24
В Ленобласти на трассе «Скандинавия» полностью перекроют движение
14:58
День памяти трагедии над Синаем
13:22
В деревне Светлое ранее судимый в ходе конфликта до смерти избил оппонента
13:12
В Петербурге задержали 71-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве
13:00
В Кировсом районе поймали 30-летнюю подозреваемую в обмане пенсионерки
12:56
«Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменят оплату за раздачу интернета
12:50
В Ленобласти спецназ Росгвардии отработал беспарашютное десантирование
12:48
В Кировском районе задержан 17-летний парень, подозреваемый в обмане пенсионерки
12:41
В Петероградском районе пенсионер перевел мошенникам 5,7 млн рублей
12:38
В Петербурге в магазине избили и ограбили покупателя
12:33
В Приморском районе подросток выстрелил в лицо приятелю из аэрозольного устройства
22:06
Петербургское хоккейное «Динамо» и «СКА-Нева» по очереди обыграли «Ростов» в чемпионате ВХЛ
18:22
Программа к 100-летию Сергея Микаэляна
15:48
Волейбольная «Ленинградка» после победы над командой Николая Карполя в Суперлиге выиграла и кубковый матч у «Енисея» из Красноярска
14:55
«Звезда» победила петербургское футбольное «Динамо» в дерби, а дубль «Зенита» разгромил новгородский «Электрон» со счётом 4:0
12:58
В Петербурге поймали молодую девушку, подозреваемую в обмане пенсионерки
11:59
В Петербурге избили мастера по ремонту холодильников
11:51
В Невском районе пьяный мужчина пришел в ветклинику с гранатой
11:46
В Петербурге задержали троих подростков за избиение мигранта в метро
11:02
Святейший Патриарх Кирилл посетил Смоленский храм и часовню блаженной Ксении на Смоленском кладбище Петербурга
10:40
В поселке Торики годовалый малыш отравился пивом
10:17
В Петербурге полицейские проверили заведения, торгующих алкоголем
02:00
Петербургский гроссмейстер Евгений Левин стал победителем «Мемориала Чигорина – 2023», победив в заключительном туре Сергея Лобанова
01:22
«Краснодар» проиграл ЦСКА, что позволило «Зениту» сократить отставание от лидирующих в РПЛ «Быков» до 2 очков
21:33
Волейбольный «Зенит» в трёх партиях обыграл «Югру-Самотлор», а «Динамо-ЛО» проиграло клубу «Газпром-Югра» со счётом 0–3
20:19
В Петербурге задержали пьяного водителя, устроившего несколько ДТП
20:15
В деревне Лангерево в ДТП погибли двое мужчин
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Молодёжное хоккейное «Динамо» разгромило «Тайфун» со счётом 8:0, по 3 очка набрали Голиков, Локкоев и Казаковцев

Молодёжное хоккейное «Динамо» разгромило «Тайфун» со счётом 8:0, по 3 очка набрали Голиков, Локкоев и Казаковцев

0
1
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
А 28 октября динамовская «молодёжка» разгромила «Сахалинских Акул» – 5:1.

Удачным пока протекает дальневосточный вояж для МХК «Динамо»: одержаны две победы с разгромным счётом. После расправы над «Сахалинскими Акулами» со счётом 5:1 (дубль в том матче сделал Иван Казаковцев, по одной шайбе забросили Даниил Прохоров, Руслан Рахимов и Леонид Бойков) петербургские динамовцы ещё более жёстко обошлись с «Тайфуном», представляющим в МХЛ Приморский край.

«Питерец.ру» заметил, что и островные «Акулы», и «Тайфун» обитают на самом дне турнирной таблицы молодёжного хоккейного первенства. Однако счёт 8:0 впечатляет: ранее МХК «Динамо» с такой гигантской разницей в этом сезоне ещё не побеждало.

Начало разгрому было положено в первом периоде, когда Макар Голиков и Илья Локкоев обеспечили динамовцам преимущество в две шайбы. Второй период завершился с тем же счётом 2:0, отличились в составе гостей «Фетисов-Арены» Владислав Плетнёв и Руслан Гимбатов. А в третьей двадцатиминутке молодые динамовцы превратили 4:0 в 8:0 после шайб Локкоева, Казаковцева, Гимбатова и Игоря Раньева.

Эта победа во Владивостоке позволила МХК «Динамо» набрать 19 очков и расположиться на 21-м месте в таблице «регулярки». Следующий соперник у динамовцев серьёзный – «Амурские Тигры», занимающие 14-е место.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-09-2023, 00:07
«СКА-1946» удалось обыграть «Русских Витязей» со счётом 6:3, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» разделалась в Бобруйске с лидером таблицы МХЛ
21-09-2023, 22:33
МХЛ: «СКА–1946» разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:1, а «молодёжка» петербургского «Динамо» обыграла «Академию СКА-Юниор» из Красногорска – 6:4
10-09-2022, 23:32
Хоккейное «Динамо» только в овертайме одолело «Ростов»
25-10-2023, 02:03
Фантастические победы петербургских клубов в ВХЛ – 9:2 в матче «Динамо и саратовского «Кристалла» и 7:1 во встрече «СКА-Невы» и «Тамбова»
18-09-2023, 23:34
ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме победила в Барнауле «Динамо-Алтай», а петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Омские Крылья», счёт – 5:2
28-09-2023, 22:49
МХЛ: крупное поражение «СКА-1946» в Бобруйске и счастливый овертайм для «молодёжки» петербургского хоккейного «Динамо»

Происшествия на дорогах

0
180
29-10-2023, 20:19
В Петербурге задержали пьяного водителя, устроившего несколько ДТП
0
182
29-10-2023, 20:15
В деревне Лангерево в ДТП погибли двое мужчин
0
257
26-10-2023, 14:32
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнего пешехода
0
272
25-10-2023, 15:17
В Ленобласти в ДТП пострадала 13-летняя мурманчанка
Наверх