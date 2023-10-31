Молодёжное хоккейное «Динамо» разгромило «Тайфун» со счётом 8:0, по 3 очка набрали Голиков, Локкоев и Казаковцев

Удачным пока протекает дальневосточный вояж для МХК «Динамо»: одержаны две победы с разгромным счётом. После расправы над «Сахалинскими Акулами» со счётом 5:1 (дубль в том матче сделал Иван Казаковцев, по одной шайбе забросили Даниил Прохоров, Руслан Рахимов и Леонид Бойков) петербургские динамовцы ещё более жёстко обошлись с «Тайфуном», представляющим в МХЛ Приморский край.

«Питерец.ру» заметил, что и островные «Акулы», и «Тайфун» обитают на самом дне турнирной таблицы молодёжного хоккейного первенства. Однако счёт 8:0 впечатляет: ранее МХК «Динамо» с такой гигантской разницей в этом сезоне ещё не побеждало.

Начало разгрому было положено в первом периоде, когда Макар Голиков и Илья Локкоев обеспечили динамовцам преимущество в две шайбы. Второй период завершился с тем же счётом 2:0, отличились в составе гостей «Фетисов-Арены» Владислав Плетнёв и Руслан Гимбатов. А в третьей двадцатиминутке молодые динамовцы превратили 4:0 в 8:0 после шайб Локкоева, Казаковцева, Гимбатова и Игоря Раньева.

Эта победа во Владивостоке позволила МХК «Динамо» набрать 19 очков и расположиться на 21-м месте в таблице «регулярки». Следующий соперник у динамовцев серьёзный – «Амурские Тигры», занимающие 14-е место.