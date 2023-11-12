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Питерец.ру » Спорт » «СКА-1946» удалось обыграть «Крылья Советов» со счётом 5:2, а вот молодёжная команда петербургского «Динамо» разгромлена «Академией-СКА Юниор» – 3:7

«СКА-1946» удалось обыграть «Крылья Советов» со счётом 5:2, а вот молодёжная команда петербургского «Динамо» разгромлена «Академией-СКА Юниор» – 3:7

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Визит в Красногорск закончился для молодых динамовцев Санкт-Петербурга головомойкой.

«Питерец.ру» не забывает о петербургских участниках чемпионата МХЛ. В игровой день 12 ноября «СКА-1946» удалось выступить гораздо удачнее, чем землякам-динамовцам. «Крылья Советов» – очень известный хоккейный бренд, но в КХЛ этому московскому клубу пока внедриться не удалось.

«Сорок Шестым» в московском матче с «Крыльями Советов» усилиями Александра Филиппова удалось открыть счёт уже на 30-й секунде, что и положило начало разгрому. Ещё через 39 секунд игрового времени Владислав Романов удвоил преимущество петербуржцев. Ближе к перерыву Егор Карев сократил отставание «Крылышек», а на 25-й минуте московскому клубу удалось сравнять счёт. Но вскоре Филиппов сделал дубль, четвёртую шайбу «СКА-1946» в этой встрече забросил Амир Нугманов, а итоговые 5:2 в пользу гостей установил точный бросок Александра Щербакова.

«Академия-СКА Юниор» вдоволь покуражилась над «молодёжкой» петербургского хоккейного «Динамо», победив с разницей в 4 шайбы. Здесь героем встречи можно назвать Виктора Андрейченко, сделавшего хет-трик. А в составе МХК «Динамо» дубль сотворил Макар Голиков. Не помогла динамовской «молодёжке» и замена вратаря на 33-й минуте, когда вместо Тимофея Чернышова в ворота заступил Александр Платунов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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