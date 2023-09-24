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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» в 11-м туре ФНЛ уступил в гостях «Химкам» со счётом 1:2 и оказался в зоне вылета из второго дивизиона

«Ленинградец» в 11-м туре ФНЛ уступил в гостях «Химкам» со счётом 1:2 и оказался в зоне вылета из второго дивизиона

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Паниковать команде Сергея Кирьякова пока рано, но турнирное положение не радует.  

«Питерец.ру» обратил внимание, что в стартовом составе «Химок» на матч с «Ленинградцем» вышел известный нападающий Кирилл Панченко – но забить в игре с командой Сергея Кирьякова сын КАМАЗовского бомбардира Виктора Панченко не сумел. Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев даже заменил Панченко в перерыве на полузащитника Магомедова.

«Химки» открыли счёт на 20-й минуте: форвард Владислав Яковлев пробил так, что ленинградский голкипер Никита Карабашев оказался бессилен. Но ещё до перерыва гости «Арены Химки» смогли уравнять положение: пока не забивавший в этом сезоне Кирилл Колесниченко отдал результативную передачу на своего коллегу по полузащите Никиту Розманова, и «Ленинградец» догнал соперника – 1:1.

Исход матча решил точный дальний удар Хетага Хосонова во втором тайме. Химкинский хавбек бил с дальней дистанции и попал в угол ворот Карабашева. Могли сравнять счёт Максим Бачинский и Сергей Ильин, но защитники «Химчан» самоотверженно обороняли владения своего голкипера Обухова.

Это поражение оттесняет набравший 11 очков «Ленинградец» на опасное 16-е место: это зона вылета из ФНЛ, а позади «кирьяковцев» только явные аутсайдеры – «Кубань» (6 очков) и «Волгарь» (5 очков). 1 октября – игра с «Торпедо».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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