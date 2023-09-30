Петербургское хоккейное «Динамо» выиграло матч чемпионата ВХЛ у клуба «Рязань-ВДВ» со счётом 3:1, победную шайбу забросил Иван Петраков

Пресс-служба хоккейного «Динамо» из Санкт-Петербурга припомнила клубу «Рязань-ВДВ» серию поражений в прошлом сезоне чемпионата ВХЛ. Однако в нынешнем чемпионате дела рязанцев идут значительно лучше: «десантники» выиграли 4 из 9 матче сезона – 2023/2024. Самым результативной получилась встреча между «Рязанью-ВДВ» и «СКА-Невой» 27 сентября – 8 шайб в основное время.

Петербургские динамовцы смогли молниеносно открыть счёт: уже на 31-й секунде рязанский голкипер Савелий Шерстнёв распрощался с мечтой о пятничном «сухаре». Огорчили хозяев Олимпийского стадиона в Рязани Александр Кулагин и Иван Коломийцев: первый забросил, второй – ассистировал. Но защитник «десантников» Кирилл Басистый сравнял счёт после удачной игры рязанцев на вбрасывании – 1:1 к первому перерыву.

«Питерец.ру» отмечает важность и вместе с тем – некую случайность победной шайбы гостей. Павел Елизаров наудачу набросил шайбу от синей линии, случился удачный рикошет, и автором победного взятия ворот Шерстнёва стал Иван Петраков (2-я шайба в этом сезоне). Итоговый счёт 3:1 установил попаданием в пустые рязанские ворота Пётр Яковлев, забросивший дебютную для себя шайбу в этом сезоне.

Теперь «Динамо» вплотную подобралось к 16-му месту.