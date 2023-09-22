Петербургское хоккейное «Динамо» обыграло новокузнецкий «Металлург» со счётом 2:0 в матче чемпионата ВХЛ

Петербургское «Динамо» неровно играет в чемпионате ВХЛ – 2023/2024. «Питерец.ру» напоминает, что команда Ярослава Люзенкова начала чемпионат с двух домашних побед над «Звездой» и «Югрой», после чего наступил провал – два поражения без заброшенных шайб от «Рубина» и клуба АКМ. Затем динамовцы начали выездную серию, где на смену крупной победе в Омске пришло крупное поражение в Барнауле. И вот – «сухая» победа в Новокузнецке.

«Металлург» и в предыдущем своём матче первенства ВХЛ не блеснул результативностью, лишь однажды поразив ворота «СКА-Невы». А во встрече с динамовцами Петербурга команда Алексея Медведева вообще не смогла забить, несмотря на удаления Нечаева, Будницкого и Давыдова по ходу игры. Гости тоже не смогли использовать два большинства, а вот в равных составах дважды поразили ворота Владислава Сухачёва.

Открыл счёт на 38-й минуте Иван Косоренков: в ситуации с этой шайбой динамовцы смогли запереть «Металлург» в своей зоне. А в третьем периоде молодой защитник «Динамо» Иван Коломийцев забросил первую в своей ВХЛовской карьере шайбу с передач Косоренкова и Александра Кулагина. Главным героем матча стал динамовский вратарь Иван Сапожников, отстоявший «на ноль» (21 отражённый бросок).