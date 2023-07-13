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Питерец.ру » Спорт » Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Терещенко – новичок хоккейного клуба «Динамо» (Санкт-Петербург)

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Терещенко – новичок хоккейного клуба «Динамо» (Санкт-Петербург)

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
dynamo-spb.com
Кубок Харламова в коллекции побед 31-летнего хоккеиста Терещенко тоже есть.

«Питерец.ру» отыскал декабрьскую новость на лентах СМИ о том, что защитник Сергей Терещенко и нападающий Александр Авцин решили попытать счастья в словацком клубе «Прешов». Но теперь Терещенко пополнил ряды петербургского «Динамо», с которым поборется за Кубок Петрова в ВХЛ.

На динамовском сайте (тренер петербургского клуба – Ярослав Люзенков) появилось интервью со статусным новобранцем. По словам Терещенко, его появлению в «Динамо» невольно способствовала … травма. Хоккеист из-за этого лишился игровой практики, а ждать предложений из КХЛ Сергей не захотел. Контракт с «Динамо» для Терещенко – возможность «войти в игровой тонус».

Терещенко ещё не успел познакомиться со всем динамовским коллективом. Сейчас, после сдачи тестов, идёт «втягивающий период», после чего начнутся «по два льда в день». Слова Терещенко по этому поводу:

«Думаю, там у нас уже начнётся серьёзная работа».

Титулованный Терещенко, выигравший два Кубка Гагарина в составе «Магнитки», стал самым возрастным петербургским динамовцем. Но оптимистичный новобранец «Динамо» не чувствует себя «возрастным». Терещенко считает, что 31 год – это самый расцвет для игрока обороны. Терещенко собирается помогать новым одноклубникам своим опытом.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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