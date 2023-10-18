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Питерец.ру » Спорт » МХЛ: до буллитов играли «СКА-1946» и «Динамо-Шинник» из Бобруйска, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» уступила «Русским Витязам» – 4:5

МХЛ: до буллитов играли «СКА-1946» и «Динамо-Шинник» из Бобруйска, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» уступила «Русским Витязам» – 4:5

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
1946.ska.ru
В составе динамовской «молодёжки» дубль сделал Даниил Прохоров.

«СКА-1946» в матче с белорусским «Динамо-Шинником» вёл в две шайбы к середине матча после точных бросков Матвея Полякова и Марка Сливченко. Однако в концовке третьего периода оборона «Сорок Шестых» дрогнула: сначала Ярослав Коростелёв пропустил от Ивана Шатило, а сравнять счёт на 57-й минуте Даниилу Липскому удалось сравнять счёт. Овертайм завершился без заброшенных шайб, а серия буллитов выдалась стайерской. «Питерец.ру» насчитал по 10 бросков каждой из команд в этом буллитном соревновании: сначала Матвей Короткий вывел вперёд «СКА-1946», но хоккеисты «Динамо-Шинника» смогли догнать и перегнать, итог – 3:2Б. Следующим соперником идущих сейчас на пятом месте чемпионата МХЛ «Сорок Шестых» станут «Сахалинские Акулы», проигравшие в этом туре «Крыльям Советов» (1:5).

«Молодёжка» петербургского «Динамо» выдала результативный поединок с «Русскими Витязями» из Подмосковья, но проиграло со счётом 4:5. Динамовцы вели 3:1 после дубля Даниила Прохорова и шайбы Никиты Демьянова, но «Витязи» смогли подобрать ключи к воротам Виктора Левченко и победили в «Юбилейном» со счётом 5:4. При счёте 3:4 Елисей Карпов смог реализовать большинство, но добиться хотя бы овертайма динамовцы не сумели из-за шайбы Ильичёва.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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