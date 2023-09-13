МХЛ: «СКА–1946» отомстило «Алмазу» и победило 6:2, а МХК «Динамо» не смогло забить «Локо» в «Юбилейном» и проиграло 0:2

«Питерец.ру» продолжает наблюдать за чемпионатом Молодёжной хоккейной лиги, где выступают «СКА–1946» и «молодёжка» петербургского «Динамо» из ВХЛ. Очередные матчи сложились для подрастающей смены невских армейцев и петербургских динамовцев по-разному.

«Сорок Шестые» уверенно реваншировались в повторном матче с череповецким «Алмазом» за крупный проигрыш этой же команде 10 сентября (счёт тогда был 1:4). Хозяева смогли поразить ворота Григория Волкова в каждом из трёх периодов и завершили встречу в свою пользу со счётом 6:2. Сразу 5 (2+3) очков в этой игре набрал 18-летний Михаил Кабат (и передал этим привет уехавшему в сочинскую аренду Матвею Мичкову). Всего в сезоне – 2023/2024 Кабат набрал уже 7 (3+4) очков, а лучшим бомбардиром пока является Даниил Липский («Динамо-Шинник»), у которого 9 очков.

Игнат Лутфуллин записал на свой счёт 3 (2+1) очка, а автором третьей шайбы «СКА–1946» в ворота гостей стал Егор Граф, забивающий во втором матче подряд. Следующим соперником «Сорок Шестых» станет «молодёжка» петербургского «Динамо», которая проиграла все 4 матча в сезоне (один – в овертайме). Во встрече с «Локо» динамовцы даже не смогли забить Сергею Мурашову, проиграв ярославцам со счётом 0:2.