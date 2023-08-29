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Питерец.ру » Спорт » «СКА–1946» завершил «Кубок Губернатора Тульской области» разгромом нижегородской «Чайки» со счётом 8:3 и выиграл этот предсезонный турнир

«СКА–1946» завершил «Кубок Губернатора Тульской области» разгромом нижегородской «Чайки» со счётом 8:3 и выиграл этот предсезонный турнир

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
Всего в Туле петербургские армейцы сыграли четыре матча, три из которых выиграли.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил свой день рождения 28 августа, а накануне завершился хоккейный предсезонный турнир, участие в котором принимал и клуб «СКА–1946». «Питерец.ру» в одной новости подведёт итоги участия команды Максима Соколова в тульском турнире. Ведь в предсезонных турнирах параллельно участвовали и другие петербургские команды: СКА играл в турнире имени Пучкова, «Динамо» – в турнире имени Шилова.

Команда «СКА–1946» начала «Кубок губернатора Тульской области» с крупного поражения от «Академии Михайлова» (3:6, дубль у проигравших сделал Михаил Кабат). В матче с туляками у «Сорок Шестых» были шансы на спасение при счёте 3:5 в третьем периоде, но реализовать два подряд большинства петербуржцам не удалось.

В следующем матче были повержены астанинские «Снежные Барсы» (6:2), после чего «СКА–1946» в овертайме одолел клуб «Динамо-Шинник» из белорусского Бобруйска (4:3). Автором быстрого победного броска в дополнительное время стал Никита Недопекин.

Феерическую победу удалось одержать над нижегородской «Чайкой», итоговый счёт – 8:3 (дубль в этом матче в составе петербуржцев сделал Марк Сливченко). Так «СКА–1946» стал обладателем «Кубка губернатора Тульской области» – 2023.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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