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Питерец.ру » Спорт » Вратарь «СКА-1946» Герасимюк не пропустил от «Русских Витязей», а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» победила клуб из Бобруйска

Вратарь «СКА-1946» Герасимюк не пропустил от «Русских Витязей», а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» победила клуб из Бобруйска

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
1946.ska.ru
Кирилл Герасимюк отразил все 28 бросков по своим воротам и «засушил» матч с «Русскими Витязями».

«Питерец.ру» не забывает освещать и первенство МХЛ, в котором играют «СКА-1946» и динамовская молодёжная команда. «Сорок Шестые» после двух побед над «Академией Михайлова» (2:1 и 6:3, обе встречи проходили в Туле) переиграла и «Русских Витязей» из Подмосковья.

В сентябре «СКА-1946» уже победила «Русских Витязей» в гостях (6:3), но отчётный матч стал триумфом петербургской обороны и особенно – голкипера Кирилла Герасимюка. Он смог отразить все броски в створ своих ворот и заработать «сухарь». А ведь в СКА в начале сезона обнаружилась проблема с вратарями, и в помощь к Матссону был приглашён Серебряков из «Адмирала».

Открыл счёт в игре с «Русскими Витязями» Матвей Короткий, который «с лопаты» смог поразить ворота гостей (ассистентом выступил Арсений Коромыслов). Итоговые 2:0 в пользу «СКА-1946» установил точный бросок Владимира Андреева в пустые ворота. Теперь у «Сорок Шестых» – 21 очко и промежуточное третье место.

МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга уступало две шайбы бобруйскому «Динамо-Шиннику», но смогло выиграть со счётом 5:3. Дела динамовцев в чемпионате МХЛ идут похуже, чем у «СКА-1946». «Молодёжка» петербургского «Динамо» занимает 19-е место (15 очков при отрицательной разнице шайб).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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