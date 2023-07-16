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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» начнёт сезон ФНЛ принципиальным для Сергея Кирьякова матчем с «Арсеналом» в Туле

«Ленинградец» начнёт сезон ФНЛ принципиальным для Сергея Кирьякова матчем с «Арсеналом» в Туле

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Дело в том, что главный тренер «Ленинградца» работал и с тульскими «оружейниками».

Наставник футбольного клуба «Ленинградец» раньше Сергей Кирьяков работал с первым соперником в новом сезоне – тульским «Арсеналом». Клубный сайт «Ленинградца» вспоминает, что в сезоне – 2016/2017 выполнил задачу выполнил задачу по сохранению прописки в Российской Премьер-Лиге (но контракт со специалистом в Туле тогда не продлили). Да и новобранец «Ленинградца» Сергей Ильин поиграл в «молодёжке» тульского клуба. Матч «Арсенал» – «Ленинградец» состоится 16 июля, начало – в 18:00.

«Питерец.ру» посмотрел на таблицу ФНЛ в предстоящем сезоне. Во втором по значимости футбольном дивизионе России – 18 команд, среди которых достаточно известных команд. Константин Зырянов – главный тренер новороссийского «Черноморца», который давно не видели в высшем футбольном свете. Испанец Жозеп Клотет попробует помочь московскому «Торпедо» реабилитироваться за прошлый сезон. Московский клуб «Родина», который тренирует Дмитрий Парфёнов, постарается снова добраться хотя бы до стыковых матчей. «Родина» начнёт чемпионат матчем с саратовским «Соколом». Евгений Калёшин и тольяттинский «Акрон» займут место выше «Ленинградца» или нет?

Александр Григорян – главный тренер «Кубани», которая продолжает спор с «Краснодаром».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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