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Питерец.ру » Спорт » ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме победила в Барнауле «Динамо-Алтай», а петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Омские Крылья», счёт – 5:2

ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме победила в Барнауле «Динамо-Алтай», а петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Омские Крылья», счёт – 5:2

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
А ведь до поездки в Омск динамовцы потерпели два крупных поражения, не сумев при этом даже забить.

«Питерец.ру» рад за успех хоккейного «Динамо», выступающего в чемпионате ВХЛ: в Омске команда Ярослава Люзенкова смогла крупно победить после 0:3 с «Рубином» и 0:4 с АКМ на своём льду. А ведь в составе омичей есть известные хоккейным болельщикам имена – вратарь Илья Проскуряков, защитники Александр Угольников и Илья Дервук.

Последние двое как раз поучаствовали в качестве ассистентов в обеих заброшенных «Крыльями» шайбах, когда отличились Никита Михайлов и Александр Филатьев. После гола Филатьева на 45-й минуте счёт стал 2:2, однако динамовцы сумели довести счёт до крупного в промежутке между 51-й и 58-й минутами: шайбы в составе победителей забросили Павел Елизаров, Никита Пухов и Иван Петраков, а Елизаров при этом сделал дубль в этой встрече.

«СКА-Неве» удалось победить «Омские Крылья» в прошлом туре (счёт – 3:2Б), а 17 сентября коллектив Николая Воеводина пожаловал в гости в Барнаул. «Динамо-Алтай» до этого очень неровно шёл по турнирной дистанции первенства ВХЛ, чередуя победы и поражения (тем же «Омским Крыльям» команда Дмитрия Пархоменко проиграла с эффектным счётом 5:8). «Невчанам» удалось победить алтайских динамовцев со счётом 3:2, но – в овертайме: победную шайбу забросил Михаил Кабат.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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