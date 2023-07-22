На шахматном турнире «Moscow Open – 2023» лидируют Арсений Нестеров и Владимир Захарцов (по 6,5 очков из 8), петербуржец Кирилл Шубин набрал 6 очков, а у женщин единоличный лидер – Баира Кованова (7 очков)

Ещё два тура пролетели на шахматном турнире «Moscow Open», на котором ещё и состоялся выставочный «турнир звёзд» (Сергей Карякин, Александр Грищук, Владислав Артемьев и Евгений Томашевский). «Питерец.ру» следит за борьбой в «общем» (мужском) и в женском турнирах, и за два тура произошли определённые изменения.

У мужчин лидеров двое – гроссмейстеры Арсений Нестеров (2554) и Владимир Захарцов (рейтинг ФИДЕ – 2517). Нестеров набрал полтора очка за два тура, а Захарцов выиграл обе свои партии: чёрными – у Сергея Волкова (2451), а белыми – у Василия Корчмара (2438). Стабильный петербургский мастер Кирилл Шубин – участник сочинского «командника» – на пол-очка отстаёт от Нестерова и Захарцова (по коэффициенту Шубин идёт 6-м). Лучший шахматист Ленобласти Даниил Линчевский (2561) отлично проявил себя в 7-м и 8-м турах, обыграв Всеволода Пономарёва из Санкт-Петербурга и москвича Олега Иванова.

Заслуженно возглавляет таблицу женского турнира Баира Кованова из Саратовской области. Кованова одержала две победы – в 7-м туре она огорчила петербурженку Дарью Юрасову, в 8-м одолела недавнего лидера Маргариту Лысенко. Лучшей из представительниц Северной столицы пока является Алёна Гармаш – 6 очков и 7-е место.