ента новостей

23:45
На шахматном турнире «Moscow Open – 2023» лидируют Арсений Нестеров и Владимир Захарцов (по 6,5 очков из 8), петербуржец Кирилл Шубин набрал 6 очков, а у женщин единоличный лидер – Баира Кованова (7 очков)
19:23
«Зенит» смог победить в Нижнем Новгороде: дубль сделал Матео Кассьерра, а Виктор Александров был изгнан с поля арбитром Ивановым
13:33
В центре Петербурга задержали двоих бойцов в дорожном конфликте
12:44
В Ленобласти дорожный конфликт завершился стрельбой из травмата
12:37
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в нападении на прохожего
12:36
Командующий СЗО Росгвардии проверил готовность сил и средств к проведению массовых мероприятий в Санкт-Петербурге
11:58
В Петербурге задержан мужчина до смерти забивший собутыльника
11:20
В Петроградском районе пенсионерка перевела телефонным аферистам 3,6 млн рублей
10:41
В Московском районе пенсионер перевел мошенникам 4,6 млн рублей
02:46
Молодёжный «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом», хотя Константин Воинков сделал дубль
00:40
На турнире «Moscow Open – 2023» петербургский шахматист Кирилл Шубин идёт 9-м после 6-го тура, а единоличным лидером в женском турнире стала Маргарита Лысенко – 5,5 очков
19:31
Нападающий СКА Артём Швец-Роговой не поможет клубу в течение следующего сезона из-за травмы
15:35
В Петербурге задержан разбойник, ударивший мужчину арматурой и отобравший телефон
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
15:23
В Петербурге задержан злодей ограбивший школьного учителя
14:15
В Петербурге установили арт-объект в форме большого сердца
12:46
Выставка «Санкт-Петербург-Африка. Контуры взаимодействия»
12:42
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Хортица»
12:37
На Дудергофских высотах откроется обновленная экологическая тропа
12:26
В Петербурге задержали подозреваемого в повреждении банкомата
12:23
В ДТП на КАД погиб сотрудник ГИБДД прибывший оформлять другое ДТП
02:06
На шахматном турнире «Moscow Open – 2023» единоличным лидером стал выигравший пятую партию подряд Макарян, а Горячкина потерпела второе поражение и пока занимает 51-е место
00:19
Петербургские коммунисты организовали творческий вечер и чтение стихов на улице в ознаменование 130-летия великого поэта Владимира Маяковского
20:22
В 4-м туре турнира «Moscow Open – 2023» лучший шахматист Ленобласти Даниил Линчевский сенсационно проиграл белыми, а у женщин лидируют Баделько и Войт
15:52
В Приозерске состоится чемпионат Европы по городошному спорту
15:49
Дети из Белгородской области посетили Мариинский дворец
14:04
Невский экологический оператор совместно с Эко Лэнд презентовали современное решение для санитарной обработки контейнеров
14:02
Росгвардия обеспечивает безопасность альтернативного маршрута в Крым через ДНР
11:48
В двух районах Петербурга с 22 июля планируется закрытие дорожного движения
11:23
В Ленобласти 3-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » На шахматном турнире «Moscow Open – 2023» лидируют Арсений Нестеров и Владимир Захарцов (по 6,5 очков из 8), петербуржец Кирилл Шубин набрал 6 очков, а у женщин единоличный лидер – Баира Кованова (7 очков)

На шахматном турнире «Moscow Open – 2023» лидируют Арсений Нестеров и Владимир Захарцов (по 6,5 очков из 8), петербуржец Кирилл Шубин набрал 6 очков, а у женщин единоличный лидер – Баира Кованова (7 очков)

0
18
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
moscowchess.org
Московский «Опен» с огромным количеством участников (помимо «общего» и женского турнира соревнуются ещё дети и юношество).

Ещё два тура пролетели на шахматном турнире «Moscow Open», на котором ещё и состоялся выставочный «турнир звёзд» (Сергей Карякин, Александр Грищук, Владислав Артемьев и Евгений Томашевский). «Питерец.ру» следит за борьбой в «общем» (мужском) и в женском турнирах, и за два тура произошли определённые изменения.

У мужчин лидеров двое – гроссмейстеры Арсений Нестеров (2554) и Владимир Захарцов (рейтинг ФИДЕ – 2517). Нестеров набрал полтора очка за два тура, а Захарцов выиграл обе свои партии: чёрными – у Сергея Волкова (2451), а белыми – у Василия Корчмара (2438). Стабильный петербургский мастер Кирилл Шубин – участник сочинского «командника» – на пол-очка отстаёт от Нестерова и Захарцова (по коэффициенту Шубин идёт 6-м). Лучший шахматист Ленобласти Даниил Линчевский (2561) отлично проявил себя в 7-м и 8-м турах, обыграв Всеволода Пономарёва из Санкт-Петербурга и москвича Олега Иванова.

Заслуженно возглавляет таблицу женского турнира Баира Кованова из Саратовской области. Кованова одержала две победы – в 7-м туре она огорчила петербурженку Дарью Юрасову, в 8-м одолела недавнего лидера Маргариту Лысенко. Лучшей из представительниц Северной столицы пока является Алёна Гармаш – 6 очков и 7-е место.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-07-2023, 03:03
На шахматном турнире «Moscow Open 2023» по 3 очка за 3 тура набрлаи Нестеров, Звягинцев и Захарцов, у женщин лидирует Ирина Василевич
Вчера, 00:40
На турнире «Moscow Open – 2023» петербургский шахматист Кирилл Шубин идёт 9-м после 6-го тура, а единоличным лидером в женском турнире стала Маргарита Лысенко – 5,5 очков
20-07-2023, 20:22
В 4-м туре турнира «Moscow Open – 2023» лучший шахматист Ленобласти Даниил Линчевский сенсационно проиграл белыми, а у женщин лидируют Баделько и Войт
19-07-2023, 18:34
Петербургские шахматисты Даниил Линчевский, Кирилл Шубин и Татьяна Гетьман участвуют в XIX турнире «Moscow Open»
27-06-2023, 20:35
Петербургские шахматисты Сергей Лобанов и Алексей Гоганов выиграли во 2-м туре Высшей лиги в Новокузнецке, а лидируют Павел Понкратов и Арсений Нестеров – 100 % очков
21-07-2023, 02:06
На шахматном турнире «Moscow Open – 2023» единоличным лидером стал выигравший пятую партию подряд Макарян, а Горячкина потерпела второе поражение и пока занимает 51-е место

Происшествия на дорогах

0
139
21-07-2023, 12:23
В ДТП на КАД погиб сотрудник ГИБДД прибывший оформлять другое ДТП
0
198
20-07-2023, 11:17
В Кудрово иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
0
157
20-07-2023, 10:57
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил 8-летнего мальчика на обычном самокате
0
194
19-07-2023, 12:27
В Ленобласти 12-летний мальчик на квадроцикле въехал в забор. Пострадал 10-летний пассажир
Наверх