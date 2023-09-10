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Питерец.ру » Спорт » Петербургская «Звезда» Дмитрия Комбарова, в 8-м туре второй лиги не только проиграла, но и не забила: произойдёт ли отставка главного тренера?

Петербургская «Звезда» Дмитрия Комбарова, в 8-м туре второй лиги не только проиграла, но и не забила: произойдёт ли отставка главного тренера?

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Удручающие результаты футбольной «Звезды» вряд ли уже кого-то удивляют.

«Питерец.ру» огорчён: крупная победа футбольного клуба «Звезда», выступающего в третьем по рангу футбольном дивизионе России, случившаяся 3 сентября, оказалась счастливой случайностью. И на смену 4:1 в том самом матче с владимирским «Торпедо» пришли 0:1 в очередном календарном матче – на этот раз «Звезду» обыграла «Тверь».

Пропустив уже на 9-й минуте, «Звезда» имела почти целый матч, чтобы забить, но не удалось. А ведь до этого «звёздные» футболисты хотя бы один раз за игру, но поражали ворота соперников: в четырёх стартовых турах «комбаровцы» регулярно забивали дважды за матч, но стабильно проигрывали с повторявшимся счётом 2:3.

Автором победного для «Твери» гола стал капитан команды Сергей Чибисов, поразивший ворота «Звезды» после розыгрыша стандарта. Пресс-служба «Звезды» в кратком отчёте об этом матче отметила красную карточку, которую женщина-арбитр Вера Опейкина показала Илье Казакову. По афористичному выражение «звёздной» пресс-службы, в дальнейшем игравшей в большинстве «Твери» не хватало точности, а отбивавшейся вдесятером «Звезде» – сил.

Победа, ничья и 6 поражений – так стартовал тренер Дмитрий Комбаров в чемпионате – 2023/2024. 17 сентября «Звезда» играет в 9-м туре с «Балтикой-БФУ».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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