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Питерец.ру » Спорт » Сенсация: футбольная «Звезда» Дмитрия Комбарова смогла не проиграть шестой матч подряд в чемпионате второй лиги

Сенсация: футбольная «Звезда» Дмитрия Комбарова смогла не проиграть шестой матч подряд в чемпионате второй лиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Удивлению нет предела: Комбаров перестал проигрывать в качестве тренера!

«Питерец.ру» не сразу сообщил о результате матча между футбольным клубом «Звезда» и командой «Торпедо Москва – 2» только по одной причине: удивлению нет предела. И это удивление приятное: «Звезда», которую всё ещё возглавляет бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, на этот раз сумела не проиграть.

Для подобного сарказма имеются все основания: на финише прошлого сезона третьего футбольного дивизиона «Звезда» выдала впечатляющую серию со знаком «минус», которая продолжилась и в чемпионате – 2023/2024. Пять матчей подряд, начиная с июльского поражения от «Иркутска» с регулярно повторявшимся затем счётом 2:3, «комбаровцы» проигрывали всем подряд. В прошлом туре «Звезда» весь второй тайм играла с «лишним» игроком после удаления в составе клуба «Луки-Энергия», но смогла забить лишь однажды, и то – с пенальти.

В игре с торпедовцами «Звезда» не отказала себе в удовольствии пропустить первой после точного удара Романа Ткачука на 10-й минуте. Но есть в составе «Звезды» игрок, который уж если появляется на поле – то обязательно забивает. Станислав Библик сравнял счёт на 31-й минуте и принёс «Звезде» сенсационную ничью: слишком уж плохи были дела у команды Комбарова до этой субботы.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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