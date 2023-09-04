«Звезда» Дмитрия Комбарова неожиданно крупно выиграла, забив 4 гола в ворота клуба «Торпедо-Владимир»

«Питерец.ру» счастлив победе «Звезды», которую тренирует Дмитрий Комбаров, ещё и с крупным счётом. 4:1 с владимирским «Торпедо» после гигантской полосы неудач, которая вместила в себя финиш прошлого чемпионата и пять подряд поражений на старте сезона – 2023/2024.

Удивилась крупной победе «Звезды» даже собственная пресс-служба: на сайте петербургского клуба в кои то веки появился оперативный отчёт о сыгранном матче. Подведём краткие итоги: в 7-м туре первенства третьего футбольного дивизиона России «Звезда» разгромила «Торпедо-Владимир» со счётом 4:1. Глеб Комбаров очень быстро открыл счёт, а на 51-й минуте результативную контратаку «Звезды» завершил точным ударом Николай Ищенко – 2:0.

Концовка получилась нервной: случилось удаление и автогол, автором которого стал футболист «Звезды» Илья Казаков. Но желание победить после длинной безвыигрышной серии у «комбаровцев» было столь велико, что 2:1 превратились в итоговые 4:1. Вышедшие на замену Никита Посмашный и Виталий Карпенко стали героями заключительных минут победного для «Звезды» матча.

Теперь «Звезда» занимает 15-е место (из 18 команд): в активе команды Комбарова 4 очка после 7 туров. Лидируют дубль «Зенита» и дзержинский «Химик» – по 19 очков.