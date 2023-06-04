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Питерец.ру » Спорт » Пока Халк в Бразилии забивает почти с центра поля, «Звезда» Дмитрия Комбарова просто не в состоянии поразить ворота «Чертаново»!

Пока Халк в Бразилии забивает почти с центра поля, «Звезда» Дмитрия Комбарова просто не в состоянии поразить ворота «Чертаново»!

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fczvezda.com
0:1 после удара Гаррика Левина – таков итог матча для «Звезды».

«Питерец.ру» порадовался за бывшего форварда «Зенита» Халка, который в чемпионате Бразилии забил невероятный гол в ворота «Крузейро». Живанилду исполнил удар в стиле знаменитого гола Роберто Карлоса Фабьену Бартезу ещё в прошлом веке – ударом со штрафного с очень солидного расстояния. О голе с центра поля речь не идёт, но забить Халку удалось очень издалека. 33-летний вратарь «Крузейро» Рафаэл Кабрал явно не ожидал от 36-летнего Халка столь сильного и точного удара, и этот гол стал единственным взятием ворот в матче!

А вот дела петербургской «Звезды» в чемпионате третьего футбольного дивизиона на контрасте с подвигами нестареющего Халка в другом полушарии идут не слишком хорошо. В очередном календарном матче подгруппы А «Звезда» не смогла даже забить. С 23 апреля коллектив Дмитрия Комбарова, который играл на бразильском «Мундиале» к радости Дриса Мертенса, не испытывал радость побед. Поражение от «Чертаново» (0:1) стало для «комбаровцев» уже третьим подряд: ранее «Звезда» проиграла вологодскому «Динамо» (2:3) и «Текстильщику» из Иваново (1:4).

В сегодняшней игре «Звезды» с московским клубом «Чертаново» (матч проходил на «Кировце») всё решил точный дальний удар Гаррика Левина на 50-й минуте.

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