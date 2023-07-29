Футбольная «Звезда» проиграла и второй матч нового сезона: тренер Дмитрий Комбаров не может победить в матче третьего дивизиона с апреля

«Питерец.ру» не доволен работой Дмитрия Комбарова в футбольной «Звезде»: второе поражение подряд в новом футбольном сезоне видится продолжением неудач прошлого чемпионата. Комбаров – тренер-дебютант с отличным резюме, но результаты «Звезды» заставляют поклонников петербургского клуба рыдать огорчаться.

«Звезда» начала чемпионат с поражения в матче с «Иркутском» (2:3, голы тогда забили Библик и Шоларь), но не смогла даже сыграть вничью в следующем туре. На матч с красноярским «Динамо» Комбаров выпустил следующее сочетание игроков: Прохоров, Выскребенцев, Смирнов, Ходорченко, Глеб Комбаров, Войцеховский, Шоларь, Карпенко, Шилов, Ищенко, Библик. Пропускал матч 2-го тура удалённый в матче с «Иркутском» Иван Горяинов.

Итогом рандеву с красноярскими динамовцами, которых тренирует Виктор Булатов, стало поражение открывшей счёт «Звезды». Получив «гол в раздевалку» от Юрченко, комбаровцы дважды пропустили и во втором тайме: на 61-й минуте отличился Галимов, на 73-й юркий Юрченко сделал дубль. В компенсированное время гол престижа провёл Максим Андреев.

6 августа Комбарова-тренера проэкзаменует «Зенит – 2», который в этом туре забить не смог. А ведь зенитовские дублёры начали чемпионат со счёта 7:0.