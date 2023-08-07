Петербургский футбольный клуб «Динамо» вырывал ничью в домашнем поединке с «Тверью»: спасительный гол забил Никита Танков

С тех пор, как за футбольный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга взялся его воспитанник – депутат Заксобрания Павле Крупник («Единая Россия») – внимание к результатам этого клуба повысилось. Петербургские динамовцы начали новый сезон с минимальной победы над «Родиной-М», после чего капитулировали перед дублем «Торпедо» (0:2). В 3-м туре коллектив Дмитрия Белорукова играл с «Тверью» на «Нова Арене».

«Питерец.ру» изучил динамовский сайт (пресс-атташе клуба является Алёна Калабина), но ценной информации об этом матче кроме анонса не нашёл. Да и вообще, две новости за две недели при том, что клубный фотоальбом не пополняется … уже год (!) – чем не информация к размышлению для депутата Крупника?

А игра с «Тверью» сложилась трудно: динамовцам пришлось отыгрываться после гола Бориса Цыганкова на 73-й минуте. Голкипер Вайгичев дёрнулся из ворот, и набежавший игрок «Твери» легко поразил ворота петербуржцев. Матч катился к победе гостей, но эффектный гол Никиты Танкова принёс «Динамо» ничью, ценную прежде всего с морально-волевой точки зрения. Ведь динамовцы смогли отыграться на 4-й компенсированной к игровому времени минуте, а это дорогого стоит.

Следующий соперник «Динамо» - новгородский «Электрон».