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Питерец.ру » Политика » Депутат Заксобрания Павел Крупник будет активно помогать футбольному клубу «Динамо» (Санкт-Петербург)

Депутат Заксобрания Павел Крупник будет активно помогать футбольному клубу «Динамо» (Санкт-Петербург)

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fcdynamospb.ru
В клубе создан совет директоров, который и возглавит парламентарий-единоросс.

«Питерец.ру» заглядывал на сайт футбольного клуба «Динамо» из Северной столицы, но новости там появлялись довольно редко. И вот – очень значимое событие: своеобразное шефство над клубом взял руководитель фракции «Единая Россия» в городском парламенте Павел Крупник. В динамовской структуре создан новый коллегиальный орган – совет директоров, председателем которого станет Крупник.

Депутат ЗаКСа отнёс себя к воспитанникам ленинградского (ныне – петербургского) «Динамо». Крупник назвал «Динамо» родным клубом, напомнил о вековой истории, связанной с этим спортивным брендом. Цитируем Крупника:

«Сейчас клуб переживает новый этап своего становления. Проведена большая работа по возрождению владельцем и одновременно президентом клуба – Константином Самсоновым (все эти годы клуб существовал на его личные средства). Такой клуб, как «Динамо», не должен пропадать с футбольной карты нашей страны».

По словам Крупника, город обеспечит динамовцам стабильное финансирование для участия во второй лиге в дивизионе «Б». Депутат выразил уверенность, что общими усилиями исполнительной и законодательной властей клуб «Динамо-СПб» получил стабильную финансовую поддержку, при этом должна развиваться и детская академия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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