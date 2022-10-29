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Питерец.ру » Спорт » Дубль Дмитрия Яшкина в ворота бывшей команды стал основой победы СКА над сложным соперником

Дубль Дмитрия Яшкина в ворота бывшей команды стал основой победы СКА над сложным соперником

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Победить московское «Динамо» коллективу Романа Ротенберга удалость только в серии буллитов.

Столичные динамовцы вновь смогли отобрать очки у петербургского СКА, но выиграть на этот раз команде Алексея Кудашова не удалось. «Питерец.ру» напоминает, что именно «Динамо» нанесло СКА первое поражение в этом столь удачно складывающемся пока сезоне.

Форвард СКА Дмитрий Яшкин продолжает демонстрировать свой особый настрой на матч со своим бывшим клубом. На этот раз Яшкин стал автором дубля: капитан СКА открыл счёт на 5-й минуте, а на 15-й реализовал большинство в формате «5Х3». Но не только Яшкин не забывает, за какие команды играл в КХЛ раньше: нападающий «Динамо» Илья Каблуков на этот раз набрал 2 очка, что для форварда оборонительного плана очень много. До поединка против СКА Каблуков набрал два очка за весь регулярный чемпионат КХЛ, и вот – ещё один пример принципиального настроя.

Проиграв стартовый период со счётом 1:3, динамовцы не сложили оружия и смогли избежать поражения в основное время. Антигерой матча против «Торпедо» Эрик ОДелл смог реабилитироваться, забросив спасительную для хозяев «ВТБ Арены» шайбу на 54-й минуте в большинстве (малый штраф у СКА получил всё тот же Яшкин). Ещё раз отличился Яшкин и в буллитной серии, и СКА победил, итоговый счёт – 4:3Б.

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