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Питерец.ру » Спорт » Футбольное «Динамо» из Санкт-Петербурга проиграло во 2-м туре команде «Торпедо Москва – 2» со счётом 0:2

Футбольное «Динамо» из Санкт-Петербурга проиграло во 2-м туре команде «Торпедо Москва – 2» со счётом 0:2

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
А начали чемпионат петербургские динамовцы с победы над «Родиной-М».

Над петербургским футбольным клубом «Динамо» недавно взял шефство депутат Законодательного собрания Павел Крупник («Единая Россия»). «Питерец.ру» не стал подробно освещать дебютный матч команды Дмитрия Белорукова в во второй лиге в сезоне – 2023/2023: питерские динамовцы с минимальным счётом обыграли «Родину-М» (гол забил Максим Танков).

А вот матч 2-го тура ни депутата Крупника, ни динамовскую торсиду результатом не порадовал – поражение от торпедовских дублёров со счётом 0:2. Белоруков выставил на этот матч следующую основу: вратарь – Вайгичев, полевые игроки – Шиков, Калистратов, Коренблюм, Коршунов, Маленьких, Новицкий, Пикарев, Сергеев и Танков.

Нулевой счёт в матче «Торпедо-2» и «Динамо» держался до 69-й минуты, когда счёт открыл Иван Никин (на фото – в белой форме). Динамовская оборона просто отсутствовала в этом эпизоде, а Павел Вайгичев практически не имел шансов спасти свои ворота. Курс на гостевые 0:0 не удался, но вместо взятия торпедовских ворот «Динамо» пришлось вынимать мяч из собственных. На 80-й минуте Никита Кузин нанёс мощный удар, который Вайгичев парировать не смог, итог – торпедовская победа со счётом 2:0.

6 августа динамовцы Петербурга сыграют с аутсайдером – «Тверью».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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