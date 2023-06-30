«Зенит» рассчитался с «Коринтиансом» за бразильского таланта Педро Дос Сантоса и подтвердил переход Александра Коваленко

Переход в «Зенит» очередного бразильца снова связан с тем самым Юри Алберто. «Питерец.ру» теряется в догадках, сколько ещё бразильцев может облачиться в сине-бело-голубую форму в ближайшее время.

Педро Дос Сантосу – всего 17 лет, поэтому он даже не сможет дебютировать в Российской Премьер-Лиге он сможет не раньше следующего календарного года. В рамках громкого трансфера Юри Алберто «Зенит» помимо прочих плюшек преференций получил ещё и так называемое «право преимущественного выкупа» бразильского юноши Педро. И этим правом воспользовался: Педро – уже игрок «Зенита», пусть и пока не сможет сыграть за команду Сергея Семака в официальных матчах.

«Коринтианс», академия которого взрастила Педро, доволен совершённой сделкой: у бразильского клуба есть риск нарваться на санкции из-за долгов. Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейро Алвеш уже назвал продажу Педро «отличной». Но фанаты «Коринтианса» не слишком довольны и кивают на более дорогостоящие трансферы Эндрика и Витора Роке.

Состоялся и переход в «Зенит» полузащитника клуба «Сочи» Александра Коваленко. Срок контракта с новичком – до 2028 года. Пресс-служба чемпиона России уже поприветствовала Коваленко в Петербурге и пожелала покорения новых высот.