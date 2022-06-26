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Питерец.ру » Спорт » Юри Алберто вместо «Зенита» может оказаться в «Коринтиансе», а в Санкт-Петербурге ждут новых бразильцев

Юри Алберто вместо «Зенита» может оказаться в «Коринтиансе», а в Санкт-Петербурге ждут новых бразильцев

0
23
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
globallookpress.com
Нежелание Юри Алберто играть за «Зенит» спровоцировало массу трансферных слухов.  

На данный момент Юри Алберто улыбается на клубном сайте «Зенита», а значит, официального решения ещё не принято. Но спортивные СМИ активно обсуждают то, что «Коринтианс» уже чуть ли не считает Юри Алберто своим игроком (в Бразилии этот нападающий раньше играл за «Сантос» и «Интернасьонал»). Что же побудило зенитовскую «девятку» не возвращаться в Россию?

Ситуация видится такой: Юри Алберто просто решил воспользоваться ситуацией и играть в Бразилии. Сейчас много говорят о «встречной аренде»: вместо «беглеца» в Петербург могут приехать даже два бразильца. Называют их имена и игровые амплуа: речь может идти о вратаре Иване Куарежма и фланговый игрок Иван Мантуан. Но пока никакого официального подтверждения нет, поэтому лучше подождать завершения этой истории.

«Питерец.ру» напоминает, что «аргентинский» период в «Зените» сменился на «бразильский», и в свете не очень корректного по отношению к «Зениту» поведения Юри Алберто споры о том, какая из южноамериканских школ футбола полезнее чемпиону России могут разгореться вновь.

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