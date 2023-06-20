Возможный переход Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит» обретает оттенки скандальности

То, что у Сергея Семака – богатый выбор исполнителей любого амплуа, известно всем. Сейчас активно обсуждается возможный трансфер в «Зенит» хорошо зарекомендовавшего себя в «Крыльях Советов» полузащитника Александра Коваленко. «Питерец.ру» изучил открытые источники и узнал, что известно на этот момент.

19-летний Коваленко прошлым летом подписал контракт с ФК «Сочи», но сезон – 2022/2023 провёл в самарских «Крыльях Советов» на правах аренды. Играл Коваленко и за молодёжную, и за первую сборную России, хотя была возможность выступать за сборную Армении (его дед выступал за ереванский «Арарат» и стал чемпионом СССР в 1973 году).

Спортивные СМИ предполагали, что Коваленко в следующем сезоне будет выступать за «Локомотив», но этот переход, похоже, сорвался. «Динамо» тоже интересовалось Коваленко, но успеха не добилось. «Питерец.ру» не удивлён интересу «Зенита» к Коваленко: ещё зимой он рассматривался на замену Далеру Кузяеву. Последний пока не определился со своим будущим: решение о переходе Кузяева в «Бешикташ» должен принять тренер-ветеран турецкой команды Шенол Гюнеш.

Подождём, встретит ли своё 20-летие 8 августа Коваленко в сине-бело-голубой форме. Ждут и конкуренты по амплуа – Вендел и Ду Кейрос.