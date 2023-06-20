ента новостей

02:12
Возможный переход Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит» обретает оттенки скандальности
00:34
Валерий Гергиев и Денис Мацуев приняли участие в концерте, посвящённом открытию XVII Международного конкурса имени Чайковского
20:30
Двукратный Олимпийский чемпион, хоккеист Сергей Макаров отмечает 65-летний юбилей
18:59
Легендарную тюрьму «Кресты» в Петербурге превратят в общественно-деловой кластер
17:15
В петербургском колледже торжественно открыли «Парту Героя» в честь бойца спецназа Владимира Широкова
17:12
Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют для движения автомобильного транспорта
16:14
Легкоатлет Александр Хютте приговорён судом к двум годам колонии и штрафу за избиение мужчины
15:26
В Ленобласти провели газопровод к трем поселкам Приозерского района
15:21
На КАД временно закроют две площадки отдыха для водителей
15:17
На Большеохтинском кладбище почтили память Рудольфа Фурманова
15:13
Депутаты предлагают разрешить использовать средства регионального материнского капитала на оплату дополнительных медицинских услуг
13:44
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова высказалась о деле спартаковца Промеса
12:47
Выставка «Корневая папка»
12:40
Секреты «Алых парусов-2023»: кто станет ведущими легендарного праздника?
12:37
Выставка Владимира Яшке «Небо, шляпка, девушка»
12:07
В Ломоносовском районе в ДТП погиб мотоциклист
12:03
В Ленобласти мигрант на "ВАЗ-21099" вылетел в кювет. Пострадал сам водитель и 16-летняя пассажирка
11:59
В Павловске на территории конноспортивного клуба мигрант изнасиловал и ограбил девушку-берейтера
11:52
В Петербурге четверо мужчин и две женщины пытались ограбить магазин на проспекте Маршала Блюхера
11:46
В Приморском районе конфликт на парковке завершился поножовщиной
11:41
На КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют две полосы
11:34
В Ленобласти перед судом предстанет организованная группа, в которую входили бывший депутат и должностные лица Приозерского района
11:29
В Волхове домушник вынес из квартиры ноутбук и награды Великой Отечественной
11:23
В Петербурге сгорел еще один «лазурный» автобус Volgabus
11:03
В Ленобласти начальник отдела дознания полиции подозревается в получении взятки
10:57
В Сосновом Бору оконная рама насмерть придавила мужчину
10:01
В поселке Красный Бор вандалы раскололи 13 цыганских захоронений
09:55
В Ленобласти загорелась палатка со школьником
09:21
В Петербурге на Марсовом поле взяли частицу Вечного огня
22:07
Ректор петербургской консерватории Алексей Васильев стал почётным профессором в Белоруссии
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Возможный переход Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит» обретает оттенки скандальности

Возможный переход Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит» обретает оттенки скандальности

0
5
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
matchtv.ru
Ранее полузащитником всерьёз интересовался московский «Локомотив».

То, что у Сергея Семака – богатый выбор исполнителей любого амплуа, известно всем. Сейчас активно обсуждается возможный трансфер в «Зенит» хорошо зарекомендовавшего себя в «Крыльях Советов» полузащитника Александра Коваленко. «Питерец.ру» изучил открытые источники и узнал, что известно на этот момент.

19-летний Коваленко прошлым летом подписал контракт с ФК «Сочи», но сезон – 2022/2023 провёл в самарских «Крыльях Советов» на правах аренды. Играл Коваленко и за молодёжную, и за первую сборную России, хотя была возможность выступать за сборную Армении (его дед выступал за ереванский «Арарат» и стал чемпионом СССР в 1973 году).

Спортивные СМИ предполагали, что Коваленко в следующем сезоне будет выступать за «Локомотив», но этот переход, похоже, сорвался. «Динамо» тоже интересовалось Коваленко, но успеха не добилось. «Питерец.ру» не удивлён интересу «Зенита» к Коваленко: ещё зимой он рассматривался на замену Далеру Кузяеву. Последний пока не определился со своим будущим: решение о переходе Кузяева в «Бешикташ» должен принять тренер-ветеран турецкой команды Шенол Гюнеш.

Подождём, встретит ли своё 20-летие 8 августа Коваленко в сине-бело-голубой форме. Ждут и конкуренты по амплуа – Вендел и Ду Кейрос.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-04-2023, 15:03
В Вырице прошло открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Георгия Петровича Коваленко
6-09-2021, 14:05
Выставка «Поиск. Дом»
9-01-2017, 16:21
Йоан Молло переходит из «Крыльев Советов» в «Зенит»
2-05-2022, 23:19
«Зенит» уже стал чемпионом России по футболу, но в Лиге Чемпионов не сыграет
25-10-2012, 00:26
Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев подписал новый контракт
30-07-2020, 16:49
Волейбольный «Зенит» провёл первую тренировку в новом составе перед сезоном – 2020/2021

Происшествия на дорогах

0
107
Вчера, 12:07
В Ломоносовском районе в ДТП погиб мотоциклист
0
104
Вчера, 12:03
В Ленобласти мигрант на "ВАЗ-21099" вылетел в кювет. Пострадал сам водитель и 16-летняя пассажирка
0
162
18-06-2023, 15:36
В Колпино пьяный лихач на «Ладе Гранте» въехал в жилой дом
0
150
18-06-2023, 14:10
В Киришах «Лада» сбила 12-летнего подростка на самокате
Наверх