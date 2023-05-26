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Питерец.ру » Спорт » Ду Кейрос из «Коринтианса» – очередной бразильский новичок «Зенита»

Ду Кейрос из «Коринтианса» – очередной бразильский новичок «Зенита»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.gettyimages.com
Полузащитник уже поблагодарил «Коринфцев» за «хороший путь в профессиональном футболе».

В «Зенит» переходит очередной бразилец – игрок «Коринтианса» Ду Кейрос. «Питерец.ру» больше знает Ду Кейроса по футбольным симуляторам, поэтому насколько сильнее станут «сине-бело-голубые» с Ду Кейросом в составе (или на лавке) станет известно позже.

Ду Кейрос появится в «Зените» благодаря тому самому трансферному сериалу с участием Юри Алберто. СМИ сообщают, что в «Коринтиасе» Ду Кейрос был по-настоящему незаменимым футболистом: достаточно посмотреть на количество игровых минут (максимум среди всех одноклубников). Расставание с «Коринтиансом» проходит для Ду Кейроса сложно – и вот почему.

Клуб из Сан-Паулу обрёл нового тренера, которым стал очень статусный для Бразилии Вандерлей Люшембургу, работавший даже с национальной сборной.

Цитата из Люшембургу: «Я говорил с правлением клуба: Ду больше не сыграет. Он уже продан. У меня нет причин работать с игроком, который уйдёт через месяц».

Люшембургу благородно решил избавить Ду Кейроса от риска возможных травм, но при этом новичок «Зенита» лишился полноценной игровой практики (перестав попадать даже в запас «Коринтианса»).

Минусом Ду Кейроса является его низкая результативность, что нехарактерно даже для бразильских опорников. Пока Ду Кейрос – «кот в мешке»?

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