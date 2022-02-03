«Зенит» опередил «Манчестер Сити» в борьбе за талантливого бразильского футболиста

20-летнего Юри Альберто часто сравнивали с Неймаром, а интерес к нему испытывали «Барселона» и «Манчестер Сити». Действующий чемпион Англии по футболу уже был близок к сделке, однако «Зенит» сработал более оперативно. Посмотреть турнирную таблицу Чемпионшипа можно на портале ODDS.

Юри Альберто выступал на родине за «Интернасьональ», за который смог забить 19 голов в 55-и матчах во всех турнирах. К игроку пристально присматривались многие европейские гранды, однако бразильский клуб и сам игрок по итогу выбрали «Зенит». Питерский клуб заплатит за трансфер игрока 24 миллиона долларов. Сам футболист уже подписал 5-летний контракт, по которому будет зарабатывать около 1 миллиона долларов в год. Также прописаны бонусы, благодаря которым бразилец может повысить свою заработную плату.

Многие российские футбольные эксперты уже отметили этот трансфер со знаком плюс. Артем Дзюба перестал быть для команды главным форвардом, а скорый уход Азмуна оставляет «Зенит» вообще без нападающих. Покупка Альберто должна решить проблемы в атаке на долгие годы, однако бразильцу явно потребуется время для адаптации в новом чемпионате.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая «Динамо» на 2 очка. А уже 17 февраля команду ожидает первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором питерский клуб сразится с испанским «Бетисом».