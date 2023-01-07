Трансферные дела «Зенита»: в Санкт-Петербург едет Роберт Ренан

«Питерец.ру» обратил внимание на активность футбольного клуба «Зенит» на трансферном рынке. СМИ уже пишут о «новом таланте», который должен усилить состав петербургского клуба. Речь идёт о Роберте Ренане, молодом центральном защитнике бразильского клуба «Коринтианс».

Кудесник мяча Ренан, которому 19 лет, мог оказаться в «Зените» ещё летом прошлого года, но менеджмент российского клуба решил подождать. Юри Алберто очень хотел играть в Бразилии, а вот Ренан явно готов к переходу в российский чемпионат. Учитывая молодой возраст Ренана, трансферный спрос на него будет только расти. Статистика Ренана за «Коринтианс» не впечатляет (13 игр, 2 передачи, 2 жёлтых карточки), но перспективы у этого центрбека есть.

Вместе с Ренаном из Бразилии в «Зенит» переберётся ещё один игрок – опорный полузащитник Ду Кейрош. Этому футболисту 22 года, и он провёл за «Коринтианс» намного больше матчей, чем юный Ренан. А вот Юри Алберто может быть продан «Коринтиансом» в какой-либо европейский клуб, и произойти это может очень скоро.