«Зенит» укрепился в статусе главного фаворита РПЛ после разгрома «Спартака»

Питерский «Зенит» вновь упрочил свои позиции в гонке за чемпионством в футбольной Премьер-лиге, и что особенно приятно для фанатов «Сине-бело-голубых», сделала это команда Сергея Семака после разгрома принципиального противника.

В 12-м туре РПЛ питерцы просто уничтожили на родном стадионе гостей из Москвы – столичный «Спартак», забив в ворота «Красно-белых» 7 мячей, а сопернику, в то же время, позволив отличиться лишь раз.

Победа со счетом 7:1 позволила «Зениту» остаться на первой строчке в турнирной таблице чемпионате после 12-ти сыгранных туров, а отрыв от ближайших преследователей, коими теперь синхронно являются московские «Динамо» и ЦСКА, составляет три очка.

Примечательно, что разгром принципиального противника из столицы вызвал резкое падение котировок на чемпионство «Зенита» у представителей беттинг-сферы. По информации портала Betonmobile, на котором всегда можно отыскать актуальные прогнозы на спорт и анализ беттинг-тенденций, сейчас вероятность нового титула в РПЛ для команды Сергея Семака оценивается примерно в 76% шансов. Тогда как еще перед крайним туром этот показатель составлял 65%. Получается, разгром «Спартака» убедил экспертов в мощи питерской дружины.

Еще сильнее упрочить свои позиции в сражении за золотые медали с конкурентами команда из Санкт-Петербурга сможет уже в ближайшем туре Премьер-лиги, в котором «Зенит» дома сыграет с еще одним гостем из Москвы – непосредственным преследователем «Динамо». В этом матче, который запланирован на 29 октября, «зенитовцы» могут увеличить отрыв от «динамовцев» до 6-ти пунктов в случае победы.

Статистика очных встреч перед этим матчем всецело на стороне «Зенита». Мало того, что подопечные Семака выиграли в 4-х из 5-ти крайних дуэлей против «Динамо» в рамках Российской Премьер-лиги, так еще и в домашних матчах в Санкт-Петербурге «Зенит» неизменно обыгрывает москвичей уже в 6-ти случаях подряд. При этом в ворота столичного коллектива во всех этих 6-ти поединках залетало минимум по 2 мяча.

Напомним, что «Зенит» является действующим чемпионом России по футболу, выиграв этот титул уже в 3-х сезонах подряд и 8 раз за всю историю клуба из Санкт-Петербурга, учитывая еще союзные футбольные первенства.