Изменения в составе СКА: Дмитрий Яшкин перешёл в «Ак Барс», а в петербургский клуб пришёл Сергей Толчинский

«Питерец.ру» получил подтверждение того, что самый ценный игрок минувшего сезона Дмитрий Яшкин стал игроком казанского «Ак Барса». По данным СМИ, в Казани Яшкин будет получать почти 220 тысяч рублей в день. Сезон – 2022/2023 стал «пиковым» для 30-летнего Яшкина. За пиком часто наступает спад, а кадровая стратегия «Ак Барса» продолжается – ранее в рядах казанцев оказались Вадим Шипачёв и Александр Радулов.

Заменить Яшкина в СКА призвали Сергея Толчинского, который с 2020 года выступал за омский «Авангард». Контакт между СКА и Толчинским заключён на пять сезонов – это многое говорит о роли форварда в командной структуре.

Толчинский начинал свою карьеру в «Красной Армии», после чего уехал в Северную Америку. Подписал контракт с клубом «Каролина Харрикейнз», но в НХЛ нападающий лавров не снискал. Вернувшись в систему ЦСКА в 2018 году, Толчинский защищал цвета столичных армейцев до 2020 года. Переход в «Авангард» оказался удачным – Толчинский выиграл Кубок Гагарина в 2021 году и стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком плей-офф.

Среди других потенциальных новичков СКА выделяются двое – лучший голкипер прошедшего сезона Алексей Серебряков («Адмирал») и 29-летний канадский форвард Брендан Лайпсик.