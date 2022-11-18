«Ак Барс» Олега Знарка смог крупно победить СКА в Казани со счётом 5:2, Радулов забросил трижды

Олег Знарок перед встречей со своим бывшим клубом находился едва ли не на грани увольнения из казанского «Ак Барса». К турнирным неудачам казанцев добавился ещё и очередной скандал между Знарком и Александром Радуловым. Но в критический для тренера и команды момент «Ак Барс» и Радулов смогли собраться и одержать важнейшую для себя победу. СКА потерпел в Казани первое крупное поражение в нынешнем сезоне, счёт – 2:5, при этом хет-трик сделал именно Радулов.

«Питерец.ру» признаёт, что спад в игре СКА теперь видится свершившимся фактом. После неудачного выезда на Дальний Восток последовали поражения в Новосибирске и Казани. Петербургским болельщикам теперь нужно надеяться, что за спадом неизбежно последует подъём.

Интересно, что тренерский штаб СКА не решился доверить место в воротах в матче с «Ак Барсом» новичку невских армейцев Владиславу Подъяпольскому. А ведь Подъяпольский имеет опыт игры за «Ак Барс» и наверняка сыграл бы с особым настроем.

В матче с «Ак Барсом» по 2 очка в составе СКА набрали Никита Гусев и Михаил Воробьёв.