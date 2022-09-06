Если СКА уверенно победил «Барыс», то ЦСКА был разгромлен «Ак Барсом» Александра Радулова

«Питерец.ру» признаёт, что нынешний «Барыс» ни в какое сравнение не идёт с «Барысом» прежним. Нет в составе тех, кто долгие годы определял хоккейное лицо казахстанского клуба – Кевина Даллмэна, Брендана Боченски, Найджела Доуса, Дастина Бойда, Даррена Дитца. Даже очень долго игравший за этот клуб Роман Старченко сейчас – спартаковец. Поэтому СКА не составило труда разобраться с «Барысом» на своём льду, дубль в составе победителей сделал Александр Волков а открыл счёт Дмитрий Яшкин. Последний видится многим как едва ли не главная звезда атаки невских армейцев в сезоне – 2022/2023.

А вот ЦСКА неожиданно оказался бессилен перед «Ак Барсом», уступив с нехарактерной для столь мощного клуба разницей – 1:5. При этом столичные армейцы открыли счёт в большинстве, но после этого забивал только «Ак Барс». Автором одной из шайб стал новичок казанцев Александр Радулов (на фото), а бывшие защитники СКА Войнов Хафизуллин стали ассистентами автора заключительной шайбы в этом матче Дыняка.

А вот Вадим Шипачёв пока очков за «Ак Барс» не набрал.