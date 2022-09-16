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Питерец.ру » Спорт » Дмитрий Яшкин ударно сыграл против своего бывшего клуба – московского «Динамо»

Дмитрий Яшкин ударно сыграл против своего бывшего клуба – московского «Динамо»

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39
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
khl.ru
СКА второй раз в этом сезоне победил столичных динамовцев.

Эта победа СКА получилась ещё и волевой, ведь форвард динамовцев Эрик О'Делл открыл счёт в середине первого периода. Но вторая двадцатиминутка завершилась со счётом 2:0 в пользу СКА, при этом забивали у гостей арены имени Аркадия Чернышова защитники. Сначала Игорь Ожиганов сравнял счёт, затем Степан Фальковский вывел невских армейцев вперёд. И если Фальковский набрал свой первый результативный балл в нынешнем сезоне, то ассистировавший ему Александр Никишин записал на свой лицевой счёт уже 7 (1+6) очков.

Динамовцы не собирались сдаваться и в дебюте третьего периода сравняли счёт: Рашевский забил во втором матче подряд (в игре с «Сочи» он поразил пустые ворота). Но звёздный новичок СКА Дмитрий Яшкин забросил в ворота своей бывшей команды невероятную шайбу и принёс победу петербуржцам. «Питерец.ру» рад за Яшкина, поскольку экс-НХЛовец не набирал очков в четырёх играх подряд. А вот Марат Хайруллин на этот раз очков набрать не смог.

Сегодня же омский «Авангард» смог одержать первую победу в нынешнем чемпионате, разгромив в гостях «Барыс» (5:2).

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