СКА получил от «Спартака» защитника Александра Никишина в обмен на пятерых игроков и права на нескольких НХЛовцев

«Питерец.ру» не удивлён переходу Александра Никишина в СКА: сильные игроки должны играть в сильных клубах. Однако при всей обильности компенсации за защитника сборной России можно ли назвать этот обмен эквивалентным?

В Москву из Петербурга отправятся сразу пятеро: Фёдор Свечков, Никита Чибриков, Никита Седов, Павел Кукштель и Максим Кровяков. «Красно-белые» также получили права на следующих хоккеистов в случае их появления в КХЛ: Кирилл Марченко, Михаил Мальцев, Иван Морозов и Герман Рубцов. На Олимпиаде – 2022 Никишин провёл за сборную шесть матчей и получил 4 минуты штрафа.

Если посмотреть на таблицу переходов КХЛ, то помимо 20-летнего Никишина в СКА появился ещё один известный защитник – «возвращенец» Роман Рукавишников. Усилить нападение невских армейцев призван экс-торпедовец Дамир Жафяров, который в Нижнем Новгороде приобрёл репутацию серьёзного снайпера. А вот Никита Гусев колеблется: Олимпийский чемпион стремится вернуться в НХЛ, но в 30 лет сделать ему это будет довольно сложно.