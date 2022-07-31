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Питерец.ру » Спорт » СКА получил от «Спартака» защитника Александра Никишина в обмен на пятерых игроков и права на нескольких НХЛовцев

СКА получил от «Спартака» защитника Александра Никишина в обмен на пятерых игроков и права на нескольких НХЛовцев

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
khl.ru
Игрок сборной России и серебряный призёр Олимпиады Никишин – ещё один новичок СКА.

«Питерец.ру» не удивлён переходу Александра Никишина в СКА: сильные игроки должны играть в сильных клубах. Однако при всей обильности компенсации за защитника сборной России можно ли назвать этот обмен эквивалентным?

В Москву из Петербурга отправятся сразу пятеро: Фёдор Свечков, Никита Чибриков, Никита Седов, Павел Кукштель и Максим Кровяков. «Красно-белые» также получили права на следующих хоккеистов в случае их появления в КХЛ: Кирилл Марченко, Михаил Мальцев, Иван Морозов и Герман Рубцов. На Олимпиаде – 2022 Никишин провёл за сборную шесть матчей и получил 4 минуты штрафа.

Если посмотреть на таблицу переходов КХЛ, то помимо 20-летнего Никишина в СКА появился ещё один известный защитник – «возвращенец» Роман Рукавишников. Усилить нападение невских армейцев призван экс-торпедовец Дамир Жафяров, который в Нижнем Новгороде приобрёл репутацию серьёзного снайпера. А вот Никита Гусев колеблется: Олимпийский чемпион стремится вернуться в НХЛ, но в 30 лет сделать ему это будет довольно сложно.

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