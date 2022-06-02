ента новостей

01:46
Александр Радулов возвращается в КХЛ, но сможет ли он играть в России на прежнем уровне?
19:45
В Петербурге состоялось празднование 80-ой годовщины Ленинградского объединения ВВС и ПВО
17:48
Политолог Соловейчик: Смольный не смог организовать поставки автобусов перед вторым этапом транспортной реформы
17:18
Дворцовый сад открылся для детей, горожан и гостей города
16:10
Выставка Алексея Сильникова «Волшебный Петербург»
15:25
В Петербурге объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности
15:16
В Ленобласти байкер скончался после удара о грузовик
15:09
В Ленобласти поезд насмерть сбил пешехода
14:27
Полицейские задержали двух лжесоцработниц, похитивших накопления пенсионеров
14:20
В Петербурге в результате обысков полицейские в холодильнике нашли наркотики
14:17
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе
12:18
Депутаты парламента присоединились к акции «Белый цветок»
12:15
В Петербурге встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине
12:14
Разводку Ладожского моста перенесли по просьбе судовладельца
12:12
В Ленобласти произошло тройное ДТП
09:55
В Петербурге задержан мигрант за приставания к несовершеннолетней
09:49
Житель Гатчины задержан за постановочный угон
09:35
В Петербурге подросток на самокате попал под автобус
09:21
Росгвардейцы поздравили воспитанников петербургского детсада с Днем защиты детей
09:19
Крупнейшие в мире военно-морские учения углубляют напряженность в отношениях США с Китаем
08:48
Из доцента в судьи
08:15
Где лучше отдыхать?
07:37
Интернет стал катастрофой
23:36
Футбол в голодном городе: фильм про игру в Ленинграде 42-го приурочили к годовщине легендарного матча
19:46
В Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил мужчину
19:40
Выставка «Город и Мы..»
17:10
Баскетбольный «Зенит» сотворил чудо в Москве и продлил финальную серию Лиги ВТБ
15:52
Кандидатов в Молодежный парламент ждет третий этап
13:17
Выставка «B&W REFLECTIONS»
13:11
Выставка «Ангелы. Птицы. Рыцари. Звери»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Александр Радулов возвращается в КХЛ, но сможет ли он играть в России на прежнем уровне?

Александр Радулов возвращается в КХЛ, но сможет ли он играть в России на прежнем уровне?

0
3
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
nhl.com
Заокеанская карьера форварда угасла, но переход в «Ак Барс» взволновал СМИ.

«Питерец.ру» согласен с мнением, что именно Александр Радулов в своё время был «лицом» Континентальной хоккейной лиги. Радулов в своих лучших матчах – это не только высочайшее хоккейное мастерство, но и бьющий через край темперамент и яркая эмоциональность.

Однако после очередного НХЛовского этапа репутация Радулова-хоккеиста заметно ухудшилась. Если в «Монреале» нападающий показывал достойный себя уровень игры и показывал хорошую личную статистику, то в «Далласе» Радулов заметно сник. Но теперь, как это принято говорить, Радулов получил новый вызов – переход в «Ак Барс». При этом главным тренером «Ак Барса» является Олег Знарок, личностные отношения с которым у Радулова не всегда были идеальными.

Показатели Радулова в НХЛ в прошедшем сезоне таковы, что казанским болельщикам лучше не знать о количестве заброшенных шайб и полезности звёздного новичка. Летом Радулову исполнится 36 лет, но любители хоккея по этому поводу могут вспомнить спортивное долголетие Яромира Ягра или Доминика Гашека.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-10-2014, 15:16
В центре внимания — Радулов
8-04-2015, 14:55
Радулов предположил, что игроки ЦСКА «рано булки расслабили»
15-04-2017, 17:16
Радулов принёс «Монреалю» первую победу в серии с «Рейнджерс»
16-10-2014, 14:50
Ковальчук vs. Радулов — сегодня в «Ледовом»!
6-10-2015, 22:32
Странный матч ХК ЦСКА в Череповце: куда же подевался Радулов?
19-06-2016, 00:38
Дацюк покинул «Детройт Ред Уингз». Окажется ли он в СКА?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
72
Вчера, 15:16
В Ленобласти байкер скончался после удара о грузовик
0
78
Вчера, 12:12
В Ленобласти произошло тройное ДТП
0
90
Вчера, 09:35
В Петербурге подросток на самокате попал под автобус
0
121
30-05-2022, 14:12
В Ленобласти 60-летняя женщина перевернулась на снегоболотоходе и погибла
Наверх