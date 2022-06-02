Александр Радулов возвращается в КХЛ, но сможет ли он играть в России на прежнем уровне?

«Питерец.ру» согласен с мнением, что именно Александр Радулов в своё время был «лицом» Континентальной хоккейной лиги. Радулов в своих лучших матчах – это не только высочайшее хоккейное мастерство, но и бьющий через край темперамент и яркая эмоциональность.

Однако после очередного НХЛовского этапа репутация Радулова-хоккеиста заметно ухудшилась. Если в «Монреале» нападающий показывал достойный себя уровень игры и показывал хорошую личную статистику, то в «Далласе» Радулов заметно сник. Но теперь, как это принято говорить, Радулов получил новый вызов – переход в «Ак Барс». При этом главным тренером «Ак Барса» является Олег Знарок, личностные отношения с которым у Радулова не всегда были идеальными.

Показатели Радулова в НХЛ в прошедшем сезоне таковы, что казанским болельщикам лучше не знать о количестве заброшенных шайб и полезности звёздного новичка. Летом Радулову исполнится 36 лет, но любители хоккея по этому поводу могут вспомнить спортивное долголетие Яромира Ягра или Доминика Гашека.