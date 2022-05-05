Игроки СКА Бурдасов и Кузьменко – претенденты на звание лучшего игрока регулярного сезона КХЛ

Антон Бурдасов продемонстрировал в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стабильную результативность и по праву вошёл в тройку номинантов на приз MVP сезона – 2021/2022. Бурдасов – признанный снайпер отечественного хоккея: второй сезон подряд Антон забрасывает более 20 шайб, а его средняя результативность в КХЛ на уровне 0,5 очка за матч.

Андрей Кузьменко тоже провёл очень достойный сезон. Статистики подсчитали, что Кузьменко в минувшем чемпионате обновил свой личный рекорд результативности. Достойно смотрелся Кузьменко и в плей-офф.

Уже бывший московский динамовец Вадим Шипачёв, в своё время поигравший за СКА, опередил по набранным очкам в чемпионате и Бурдасова, и Кузьменко. Центрфорвард «бело-голубых» в очередной раз подтвердил свой высокий класс, хотя Шипачёву 12 марта исполнилось 35 лет. Выступал Шипачёв и на Олимпиаде, откуда вернулся с серебряной медалью. «Питерец.ру» заметил, что Шипачёв буквально несколько часов назад официально стал игроком казанского «Ак Барса».