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Питерец.ру » Спорт » Игроки СКА Бурдасов и Кузьменко – претенденты на звание лучшего игрока регулярного сезона КХЛ

Игроки СКА Бурдасов и Кузьменко – претенденты на звание лучшего игрока регулярного сезона КХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Соперник нападающих СКА – бывший невский армеец Вадим Шипачёв.  

Антон Бурдасов продемонстрировал в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стабильную результативность и по праву вошёл в тройку номинантов на приз MVP сезона – 2021/2022. Бурдасов – признанный снайпер отечественного хоккея: второй сезон подряд Антон забрасывает более 20 шайб, а его средняя результативность в КХЛ на уровне 0,5 очка за матч.

Андрей Кузьменко тоже провёл очень достойный сезон. Статистики подсчитали, что Кузьменко в минувшем чемпионате обновил свой личный рекорд результативности. Достойно смотрелся Кузьменко и в плей-офф.

Уже бывший московский динамовец Вадим Шипачёв, в своё время поигравший за СКА, опередил по набранным очкам в чемпионате и Бурдасова, и Кузьменко. Центрфорвард «бело-голубых» в очередной раз подтвердил свой высокий класс, хотя Шипачёву 12 марта исполнилось 35 лет. Выступал Шипачёв и на Олимпиаде, откуда вернулся с серебряной медалью. «Питерец.ру» заметил, что Шипачёв буквально несколько часов назад официально стал игроком казанского «Ак Барса».

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