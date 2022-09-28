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Питерец.ру » Спорт » Эмиль Галимов набрал 3 очка в победном для СКА поединке с «Адмиралом»

Эмиль Галимов набрал 3 очка в победном для СКА поединке с «Адмиралом»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
Дальневосточный клуб безвольно проиграл со с разницей в 5 шайб.  

СКА легко выиграл очередной календарный матч регулярного чемпионата КХЛ. На это раз был повержен «Адмирал», счёт говорит сам за себя – 6:1. «Питерец.ру» считает главным героем встречи Эмиля Галимова, который не только набрал 3 (2+1) очка, но и оказался автором победной для невских армейцев шайбы.

Помимо Галимова отличились сегодня Дмитрий Яшкин, Дмитрий Бучельников, Александр Волков, Игорь Ожиганов и Александр Никишин. СКА забил «Адмиралу» в каждом периоде – это очевидный показатель преимущества в классе. Эта победа позволила команде Романа Ротенберга сохранить комфортный отрыв и в общей таблице Континентальной хоккейной лиги, и в Западной конференции. Сейчас у СКА – 23 очка после 12 игр, «Металлург» отстаёт на 5 очков. А на Западе КХЛ дела у петербуржцев идут ещё успешнее: отрыв от московского «Динамо» составляет 7 очков.

Из других матчей 28 сентября можно отметить волевую победу «Торпедо» в Ярославе (3:1). После того, как Шалунов открыл счёт, шайбы забрасывали только нижегородцы (Коваленко, Орлов и Воронин).

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