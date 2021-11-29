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Питерец.ру » Спорт » С ЦСКА «Зенит» сыграл значительно лучше, чем с «Мальмё» в Лиге Чемпионов

С ЦСКА «Зенит» сыграл значительно лучше, чем с «Мальмё» в Лиге Чемпионов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Результат достигнут в обоих случаях, но московский матч получился лучше шведского.

Спасение «Зенита» в матче группового этапа Лиги Чемпионов с «Мальмё» вызвало негодование в Швеции. Пенальти, заработанный Артёмом Дзюбой на исходе матча, показался скандинавским любителям футбола спорным. Тем более, что «Зенит» уже получал право на 11-метровый в этой игре, но тогда сплоховал именно Дзюба.

Гостевая победа над ЦСКА улучшила и без того хорошее положение «Зенита» в таблице чемпионата России. Сергей Семак не упустил случая обыграть клуб, в котором сделал себе имя как игрок. «Питерец.ру» заметил, что хороший момент забить «Зениту» был у Заболотного, но фактурный форвард не смог переиграть Михаила Кержакова. Забей ЦСКА в самом дебюте, ещё неизвестно как развивались бы события. Но индивидуальное мастерство сначала Кержакова, а затем зенитовских бразильцев сыграло свою роль. Малком и Клаудиньо организовали победный гол «Зенита», а итоговые 2:0 установил точный удар Андрея Мостового в компенсированное ко второму тайму время.

Теперь у «Зенита» стало 36 очков, вторыми идут динамовцы столицы, обыгравшие в Казани «Рубин» (32 очка).

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