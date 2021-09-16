«Зенит» начал Лигу Чемпионов с поражения в Лондоне от «Челси»

Сергей Семак доверил место в воротах «Зенита» в первом матче группового турнира Лиги Чемпионов Станиславу Крицюку. «Питерец.ру» считает, что международный дебют Крицюка за «Зенит» прошёл достойно: всего ли один пропущенный гол, да и тот – от Ромелу Лукаку. Бельгийского форварда этим летом за большие деньги вернули в клуб, где он совсем ещё юным и стал известен широкой футбольной общественности.

Несмотря на поражение и сопутствующие неурядицы с бразильскими легионерами «Зенита», настроения в СМИ царят благожелательные. «Зацепить» в Лондоне ничью с таким суперклубом, как «Челси, было равносильно чуду, но и 0:1 – приемлемый результат. Ведь прошлый розыгрыш Лиги Чемпионов «Зенит» начал с казусного поражения от «Брюгге», от которого так и не смог оправиться в дальнейшем.

В другом матче группы Н «Ювентус» в гостях разгромил шведский «Мальмё» со счётом 3:0 (в составе туринцев отличились Алекс Сандро, Дибала и Мората). «Старая синьора» возглавила группу по лучше разнице мячей, а «Зениту» 29 сентября нужно во что бы то ни стало обыгрывать «Мальмё» на своём поле.